“35歳差”小野花梨＆浜田雅功、「551蓬莱」本店で言い合う事態に 豚まん作りに大苦戦
俳優の小野花梨が、6日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜 ※関西ローカル）に出演し、ダウンタウンの浜田雅功と「551蓬莱」の本店で豚まん作りに挑戦する。
【動画】CMおなじみのポーズを決める小野花梨＆浜田雅功
「お出かけでよく使う“路線バス”で浜田さんを連れ回したい！」という小野の希望で、ごぶごぶ新企画「ぶらっと大阪シティバス散歩」を実施。大阪シティバス全面協力のもと、小野と「いいね！」と言いたくなるスポットを巡る。
35歳差の2人だが、小野が「いつもいい車乗ってるから、たまにはバスにも乗りましょうよ！」と言うなど、しっかり五分五分の関係でロケがスタート。バス内では、“撮影が早く終わりすぎる!?”CMの撮影現場の裏側などで盛り上がる。
停車したなんばでは、小野が「大阪に来たら絶対に買う」という大阪土産でおなじみ「551蓬莱」の本店へ。そこで、豚まん作りに挑戦することになる。浜田は「俺、喫茶店で待っとくから1人でやっといて」と乗り気ではない様子だが、小野は「浜田さんとやりたいの！」と無理やり店の中へと連れて行く。
店長に熟練の技を見せてもらった後、2人は手袋をつけて豚まん作りを開始。浜田は「はよ、やれや！」小野を急かすが、小野も「店長さんにやってもらってばっかり！」と返し、浜田が「やってもうてません！」と言い合う事態に。
豚まん作りを楽しむ2人だが、“ひだ”を作るのに大苦戦。浜田が作った豚まんは、小野が「汚すぎる！こんなの放送できない！」と悲鳴を上げるほどの出来栄えに。浜田が作った豚まんの仕上がりとは。
さらに、豪華賞品をかけた551クイズを実施。豪華賞品には、点心詰め合わせセットのほか、浜田が「うちあるよ！めっちゃ便利！」と絶賛する“551のオリジナルせいろ”も。果たしてクイズの結果は。
【動画】CMおなじみのポーズを決める小野花梨＆浜田雅功
「お出かけでよく使う“路線バス”で浜田さんを連れ回したい！」という小野の希望で、ごぶごぶ新企画「ぶらっと大阪シティバス散歩」を実施。大阪シティバス全面協力のもと、小野と「いいね！」と言いたくなるスポットを巡る。
停車したなんばでは、小野が「大阪に来たら絶対に買う」という大阪土産でおなじみ「551蓬莱」の本店へ。そこで、豚まん作りに挑戦することになる。浜田は「俺、喫茶店で待っとくから1人でやっといて」と乗り気ではない様子だが、小野は「浜田さんとやりたいの！」と無理やり店の中へと連れて行く。
店長に熟練の技を見せてもらった後、2人は手袋をつけて豚まん作りを開始。浜田は「はよ、やれや！」小野を急かすが、小野も「店長さんにやってもらってばっかり！」と返し、浜田が「やってもうてません！」と言い合う事態に。
豚まん作りを楽しむ2人だが、“ひだ”を作るのに大苦戦。浜田が作った豚まんは、小野が「汚すぎる！こんなの放送できない！」と悲鳴を上げるほどの出来栄えに。浜田が作った豚まんの仕上がりとは。
さらに、豪華賞品をかけた551クイズを実施。豪華賞品には、点心詰め合わせセットのほか、浜田が「うちあるよ！めっちゃ便利！」と絶賛する“551のオリジナルせいろ”も。果たしてクイズの結果は。