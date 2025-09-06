県道沿いの新居、“高床式平屋”が騒音問題解決 支える柱で大幅コストダウン【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後4：30 ※関西ローカル)のきょう6日放送回では、「幹線道路沿いなのに静か！宙に浮く高床式平屋」が登場する。
【住人十色】明るく静かな24帖のリビングダイニングキッチン
住人（アルジ）は、宮城県仙台市に暮らす子どもが1人いる3人家族。仙台でも交通量が多い県道22号線沿いに、念願の新居を建てた。変わった形の建物は、1階が広々とした外空間、2階に住居スペースがあり、幹線道路沿いにあるファミリーレストランのような造りをしている。そんな家のすぐ隣には、夫妻が経営するハーレーダビッドソンを専門としたバイクショップがある。
もともと平屋を希望していた住人（アルジ）にとってこの家は“高床式平屋”だそうで、メインスペースである2階で平屋のように暮らしているという。2階には、明るく静かな24帖のリビングダイニングキッチン。家の外の騒音レベルは地下鉄の車内と同じくらいあるが、窓を幹線道路の逆側につけたことで、図書館と同じくらいの静かな空間を手に入れることができた。
アルジ夫妻は、同じ幹線道路沿いの賃貸ビルでバイクショップを経営しながら、上の階で暮らしていたが、とにかく古く、不便だらけで住みづらかったために、子どもの誕生を機に土地を探す中、近くに家も店も建てられる敷地を発見した。
希望は衣食住がワンフロアで完結する便利な平屋風。場所柄、発生してしまう騒音問題も高床式にしたことで解決した。さらに、下に空間ができて、広々とした駐車スペースを確保することもできた。
そんな高床式平屋を支えているのが、変わった形をした10本の木造柱。1本柱に重さを分散させるV字の支えを加えることで強度がアップするうえ、下の空間は広々。鉄骨やコンクリートではなく木造でも柱の形を工夫することで1000万円近くコストダウンできたという。
家の1階部分は、将来的には駐車場になる予定だが、今はテーブルとベンチを置いてアウトドアリビングとして活用。友人やお客さんとの憩いの場にもなっている。
