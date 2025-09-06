YouTuberのいけちゃんが2025年9月3日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で栃木県日光市の鬼怒川温泉にある豪華絢爛な人気のホテルに宿泊した。

いけちゃんはYouTuberのほか、グラビアアイドル、一級建築士資格を持つ設計士としても活動する27歳。東京と地元・秋田に賃貸を借りる二拠点生活をしつつ、旅行やご当地グルメを楽しむ動画で人気を博し、チャンネル登録者数は75.4万人に達する。

「鬼怒川温泉の廃墟群の中で今も営業中のホテルに1人で泊まってみたら・・・」と題した動画では、鬼怒川温泉に来訪。目的は人気の宿泊施設「あさやホテル」で一泊するためだ。いけちゃんによると、同宿泊施設は鬼怒川温泉において「飛び抜けて一番豪華」とのことで、「このホテルにどうしても泊まりたくて1か月前から予約を入れておきました」と期待に胸を膨らませた。

ほどなくして到着したあさやホテルの外観はいたってシンプル。しかしホテル内部に入り、本日宿泊する秀峰館に足を運べば、3階から12階までが吹き抜けとなっているゴージャスな空間が眼前に広がる。「この吹き抜けすご過ぎるんだけど」と圧倒されるいけちゃん。「相当資金に余裕がないとこの造りってできなくて。だってこの吹き抜けの部分を埋めちゃって客室にしたほうが収益性が上がるじゃないですか」といい、「こういう大空間って空調も結構エネルギーが要りますけど、割と快適な涼しさです」と、建築士としての視点から分析とレビューをした。

一方の客室はといえば、豪華絢爛なロビーとは対照的に「何の特徴もなくて普通な感じ」「別にそんなに広くも狭くもない」とやや辛辣だ。だが、いけちゃんによると、あさやホテルはかつて200億円超の負債を抱えていたものの、産業再生機構の助けを受けて債権破棄したのちリニューアルなどの企業努力を重ねた結果、人気ホテルとしての地位を確立したという。「200億円の借金から脱却したホテルなんです。すごくない！？」といい、「その歴史を聞くと、たしかに客室はこのぐらい簡素で良い」と納得していた。

ちなみに今回予約したプランは「バイキング・夕食朝食付き 秀峰館洋室ツイン」で、料金が大人1名2万8968円だったとのこと。「ものすごいビュッフェが付いてくると思うと、まぁ、妥当な値段」と評価したいけちゃん。夜には、その「ものすごいビュッフェ」を堪能するべくビュッフェ会場へ。そこでは、カニや複数の一人用鍋、オープンキッチンで提供される寿司やてんぷらに加え、ハーゲンダッツまで食べ放題という目移りしそうな料理とスイーツがズラリ。いけちゃんは「めっちゃ食べ物が飽和している」と驚く。そして、お盆一杯に食事を乗せて席に着くと「バイキングって自分の好きなものだけを寄せ集めて取れるから大好き」とうれしそうに箸を進め、舌鼓を打っていた。

本動画に対し、コメント欄には「やっぱいけちゃんの旅行動画は要点を要領よくまとめてるので気持ち良く見れる」「勉強とためになる」「いけちゃんもあさやホテルみたいに復活してくれ」などの声が寄せられている。

