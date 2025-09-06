¾¡µ¡¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¢¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤óŽ£Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê
´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ¡Ö2¶¯¡×Á°»Ë¡Á¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÁ´¹ñ¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛËÜ¾ì¡¦¹áÀî¤Ç¤Ï¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë
µÒÂ¦¤¬Å·¤×¤é¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¥Í¥®¡¦ÌôÌ£¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¶ÈÂÖ¡£¤É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡©¡Ä¡Ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡ª¡×¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ±»þ´ü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿2¼Ò¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¿ô¡¦Çä¾åµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤Ç¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¥Ö¡¼¥à¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿Æó½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤¬Âç¤¤¯Àè¹Ô¡¢¤Û¤«¿·µ¬»²Æþ¤Î³Æ¼Ò¤¬ÇÆ¸¢¤ò¶¥¤¦¤Ê¤«¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸å¤«¤é»Ô¾ì¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×2¼Ò¤¬¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¶È³¦¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·ë¹½¥Þ¥Í¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢2¼Ô¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤ËÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Î·ÏÉè¤ÈÎò»Ë¤ò¡¢¡ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹áÀî¸©¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¥º¥ë¥º¥ë¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ä¤³¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡©´Ýµµvs¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡¢2¶¯¥¬¥Á¥ó¥³Èæ³Ó¡ª
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î´ÇÈÄ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤óÅÄÄ®Å¹¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¡£¾å³¬¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2025Ç¯¸½ºß¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×2¶¯¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡¦Ç¯´ÖÇä¾å¡¦Íø±×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡÷´ÝµµÀ½ÌÍ¡§861Å¹/1281²¯±ß/208²¯±ß¡Ê25Ç¯3·î´üËö¡Ë
¡÷¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡§415Å¹/308²¯±ß/20²¯±ß¡Ê25Ç¯2·î´üËö¡Ë
Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÇÜ¡¢Çä¤ê¾å¤²4ÇÜ¡¢Íø±×10ÇÜ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ô»ú¤À¤±¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î°µ¾¡¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤Ë2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿´ÝµµÀ½ÌÍ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÆþÅ¹¤«¤éÂàÅ¹¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉµÒÂ¦¤¬Æ°¤¡¢Å¹Â¦¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤º¤Ë¡¢¤¦¤É¤ó¤ò½Ð¤·¤Æ²ñ·×¤¹¤ë¤À¤±¡£Å¹ÊÞÂ¦¤Î¿Í°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¬¤æ¤¨¤Î¡Ö°Â²Á¤Ê¤¦¤É¤óÄó¶¡¡×¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Î´ðËÜºî¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÄó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢Â¿ÎÌ¤ÎÍèµÒ¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Ã¯¤«¤¬¤¹¤°¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ÎÁ´¹ñ¿Ê½Ð°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎËÜ¾ì¡¦¹áÀî¸©°Ê³°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¯¤»¤¤¡×Å¹ÊÞ¡£¹áÀî¸©Ä£¡¦¹áÀîÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¶á¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼Â¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¼ê¹¤¯Å¸³«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ã×Ì¿Åª¤ÊÆñÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆñÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤À¡£
¤½¤³¤«¤é´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬ÆÍ½Ð¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ÏÁ°²ó¤Îµ»ö¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ø1¶¯¡Ù¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤È"º¹¤¬¤Ä¤¤¤¿"Ç¼ÆÀÍýÍ³¡×¤Ç¿¨¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Î¤Á¤ËÁ´¹ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×À®Ä¹²áÄø¤«¤é¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×ÅÐ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶È³¦»Ë¤ò¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×È¯¾Í¤ÎÅ¹¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ö¤Á¤¯¤»¤¤¡×1968Ç¯ÁÏ¶È¢¨½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤Î¶á¤¯¤Ë¼Â²È¤¬¤¢¤Ã¤¿É®¼Ô¤È¤È¤â¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¤â°ì³å¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¡ª¡×¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¤¬¡Ö¹áÀî¸©¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¶Ì¿ô¤Î¿½¹ð¡×¡ÊÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶Ì¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿Ð§¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡Ë¡ÖÌÍ¤òµÒ¤¬¡Ö¤Æ¤Ü¡×¡ÊÅ´Ë¤¤¶¤ë¡Ë¤ÇÅò¤¬¤¯¤«¡¢Å¹¤Î¿Í¤¬Åò¤¬¤¯¤«¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÏÅ¹¤´¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¤Î¤Á¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡Ö¤Á¤¯¤»¤¤¡×¡Ö¤µ¤«»Þ¡×¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Ç¤ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×·ÁÂÖ¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¯¤»¤¤¡×¤«¤±¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¼Â²È¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ½ÌÍ½ê¡×¤À¡£
º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢´ë¶È¡¦³Ø¹»µë¿©¸þ¤±¤Î²·Çä¤ê¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿À½ÌÍ½ê¡ÊÌÍ¤Î¹©¾ì¡Ë¤Ë¡Ö¤¦¤É¤óºî¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ç¿©¤ï¤»¤§¡ª¡×¤È²¡¤·¤«¤±¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¯¡¢À½ÌÍ½ê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ç¿©¤¦¤Æµ¢¤ì¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¿½¤·ÌõÄøÅÙ¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÎÇ¼²°¤¬ÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤ÇÅ¹ÊÞ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
À½ÌÍ½ê¤Î¾ì¹ç¤ÏµÒÂ¦¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶Ì¤ÏºÚÈ¤¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¡×¡ÖÐ§¤â¾ßÌý¤â¼«Ê¬¤Ç»ý»²¡×¡Ö¥Í¥®¤ÏÁ°¤ÎÈª¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¥»¥ë¥Õ¤Î¾ì¹ç¤â¡£Åö½é¤«¤é¥»¥ë¥Õ·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¹Ù³°¤ËÂ¿¤¤À½ÌÍ½êÊ»Àß·¿¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸©Æâ¤¯¤Þ¤Ê¤¯¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×Ê¸²½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬¡¢¥Í¥®¡¦¥À¥·¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥Á¥§¡¼¥ó²½¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤Î¤Á¤Ë´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¬¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤òÂ³Ý¤«¤ê¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒÂ¦¤Ë¤âÅ¹ÊÞÂ¦¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢²½¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í×°ø¤Ï¤Þ¤º¡Ö´ûÂ¸¤Î¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤óÅ¹¡¦À½ÌÍ½êÊ»Àß·¿Å¹ÊÞ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¡£Å¹ÊÞ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ï¼«ÂðÊ»Àß¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤À¤È¿Í·ïÈñ¤âºÇÄã¸Â¤ÇºÑ¤ß¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ï¿åÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê°æ¸Í¤Ê¤é¿åÌ®¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¿å¤â¥¿¥À¡£
¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊ´¡¦±ö¡¦ºÇÄã¸Â¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÈÂÎÎÏ¤À¤±¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó°ìÇÕ¿ô½½±ß¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍø±×¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤À¡£¶ËÃ¼¤ÊÄã¥³¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¸Ä¿ÍÅ¹¤Ë¡¢¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹²½¤ÇÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ê¶ËÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Ä¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹áÀî¸©Ì±¤¬¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜÄ«¡¦Ãë¤Î¤ß¡£³ÆÅ¹¤ÏÃë¤¹¤®¤Ë¤ÏÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ã±²Á¤Î¹â¤¤Ìë±Ä¶È¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÄó¶¡¤äÄ¹»þ´Ö±Ä¶È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦Çä¾å¤Ï³Í¤ì¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤Î»Ý¤ß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¶ÈÂÖ¤äÀ½ÌÍ½ê¤Ï²È¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¹¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤À»°è¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µ©¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öµí³Ñ¡×¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¡×¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿³°¿©¥³¥ó¥µ¥ëÂç¼ê¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê¸½Â¸¤»¤º¡Ë¤Ç¤¹¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤Î´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤ËÀ®Ä¹¤Î²ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í»»ñ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª»²¹Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÎÉã¤¬¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¤òÅìµþ¿Ê½Ð¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤â¤¦²¿½½¿Í¤â¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÅìµþ¤ÏÃÏÂå¤¬¹â¤¤¤·¡¢Ãë¿©¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌÙ¤«¤é¤ó¡£ÏÃÂê¤Ï¸Æ¤Ù¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆºÎ»»¤È¤ì¤ë¤«¡ª¡×¡Ö»Ò¶¡3¿Í¤âºî¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢³¨¶õ»ö¤Ê»ö¶È·×²è½ñ¤·¤«ºî¤ì¤ó¤Î¤«¡©µ¯¶È²È¼¤á¤ÆÆ¯¤±¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÄãÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¶²¤é¤¯¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¤òÁ´¹ñ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¡¡ÁÏ¶È2Ç¯¤Ç¡Ö½ÂÃ«¤Î³°¿©¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¾¡¤ÁÁÈ¡×¤Ë
¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡¦ÁÏ¶È1¹æÅ¹¡Ê¹â¾¾»Ô¡¦ÌÚÂÀÅ¹¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤«¤±¤¦¤É¤ó¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï1ÇÕ100±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö²ÈÂ²·Ð±ÄÅ¹¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÌë±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢²½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿2Ç¯¾¯¡¹¤Ç¡Ö½ÂÃ«¤Î¾¡¤ÁÁÈ¡×¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2000Ç¯5·î¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤À¡£
¹áÀî¸©¤Î¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡¦À½ÌÍ½êÊ»ÀßÅ¹¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¾å¤ò³Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸Å¿§ÁóÁ³¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤Å¤é¤¤Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È´¶³Ð¤Ç¡ÖPOP¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¯À¶·é¡×¤ÊÅ¹ÊÞ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤«¤±°ìÇÕ100±ß¡×¤È¤¤¤¦°ÂÃÍ¤Ç¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦µÈÌî²È¡×¤È¸ø¸À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤ÎµÒÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿À®¿ÍÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¢Éô³èµ¢¤ê¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÏÂ¤Î³Ê°Â¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´ûÂ¸¤Î¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡¦À½ÌÍ½ê¤òÃÎ¤ë¹áÀî¸©Ì±¤«¤é¤â¡¢»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¥«¥ì¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ê¸½ºß¤Ï½ªÇä¡Ë¤Ê¤É¤´ÈÓ¤â¤Î¤Î½¼¼Â¤Ç¡¢Í¼Êý¤Ç¤âÃ±²Á¤ò³Í¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¹¤¤µÒÁØ¤ò³Í¤ì¤ë½¸µÒÎÏ¡¦Ìë±Ä¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñÅ¸³«·¿¡¦¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤¬È¯ÌÀ¡¦³ÎÎ©¤·¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
ÁÏ¶È¸å¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¡¢²¬»³¡¦»¥ËÚ¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê¤Ë¿Ê½Ð¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¡Ö37ÄÚ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍèµÒ¤Ï1Æü2200¿Í¡Ê1Æü50²óÅ¾¡Ë·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²2500Ëü±ß¡×¡Ê2003Ç¯1·î11Æü¡Ö½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡×¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢°û¿©´Ø·¸¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤ò剝¤¯ÈËÀ¹Å¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤¬Á´¹ñÅª¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔÆâ¤ËÄó¶¡Å¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢À®¸ù¤ÎÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
À¸¤»Ä¤Ã¤¿Å¹¡¢ÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿Å¹¡ÄÍðÎ©¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë·¿¡¦¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×²¿¤¬±¿Ì¿¤ò¤ï¤±¤¿¡©
¤¿¤À¡¢Â¾¤Î·Ð±Ä¼Ô¤â¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×ÅÐ¾ì¤ä¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¸«²á¤´¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾åÌî±Ø¡Ö¿ÆÉã¤ÎÀ½ÌÍ½ê¡×¡Ê¤á¤ê¤±¤ó¤ä·ÏÎó¡Ë¤¦¤É¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¡Ö¿ÆÉã¤ÎÀ½ÌÍ½ê¡×Å¹Æâ¡£»¾´ôÊÛ¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤º¹áÀî¸©¤«¤é¤Ï¡¢JR»Í¹ñ¡¦JRÅìÆüËÜ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¿©ºàÄó¶¡¡¦±¿±Ä¤òÊ¬¶È¤ÇÀÁ¤±Éé¤¦¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¡×¡¢´Ñ²»»û»Ô¤ËËÜÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÇÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾È¬¤¦¤É¤ó¡×¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦¶âÅáÈæÍåµÜ¤Ë¶á¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ô¤é¤ä¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¼¡¡¹¤È½ÂÃ«¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó100±ß¡×¥é¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¡¢¡Ö¾È¬¡×¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤±99±ß¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê²Á³ÊÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾È¬¡×¡Ö¤³¤ó¤Ô¤é¤ä¡×¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯ÊÄÅ¹¡£
¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¡×¤ÏJR»Í¹ñ´ÉÆâ¤Ç¤Î¾¦¹æ¡Ö¤á¤ê¤±¤ó¤ä¡×¤ä¡Ö¿ÆÉã¤ÎÀ½ÌÍ½ê¡×¤Ê¤É¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢ÉÍ¾¾Ä®¡¦ÃÓÂÞ¤Ê¤É¤Ç¡Ö±Ø¤¦¤É¤ó¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþÌÍÄÌÃÄ¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§ÅìµþÌÍÄÌÃÄ¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌÍÄÌÃÄ¡×¡Ê¡Ö¥¿¥¦¥ó¾ðÊó¤«¤¬¤ï¡×ÅÄÈøÏÂ½ÓÊÔ½¸Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÅìµþÌÍÄÌÃÄ¡×¤Ï¡¢»¾´ôÊÛ¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¤Ç»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ê¸µ¡§´Ñ²»»û»Ô¤Îµï¼ò²°Å¹¼ç¡Ë¤´¤ÈÅìµþ¤ËÍ¢½Ð¡¢¤¦¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹üÉÕ·Ü¡¦¥¤¥ê¥³Å·¤×¤é¤Ê¤É¸©¤ÎÌ¾Êª¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¦¤É¤óµï¼ò²°¡×·ÁÂÖ¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£³ý¾ìÄ®¡¦ÀÖºä¤Ê¤É¿ôÅ¹ÊÞ¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤âÀ¾¿·½É¡¦¿åÆ»¶¶¤ÇÀ¹¶ÈÃæ¤À¡£
°Û¶È¼ï¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Â»ÎÉþ¤Î¤Ï¤ë¤ä¤Þ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤ë¤ä¤Þ¾¦»ö¡×¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤ä¤Þ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤¬¡¢2003Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö³ø¤¿¤Þ¡×¤Ç»²Æþ¡£¤ï¤¶¤ï¤¶³°¿©»ö¶ÈÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡ÖÌÜÉ¸100Å¹¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÃ¦¥»¥ë¥Õ²½¤Ê¤É¤Ç¾Íè¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯´°Á´Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤â¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¤È°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸Å½ñÅ¹¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤Ê¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÍÇ¡¤ËÄó·È¤ò²ò¾Ã¡£¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×½ÂÃ«½ÐÅ¹¤ÎÍâ·î¡Ê2002Ç¯10·î¡Ë¤ËÆÈ¼«¤Ç¡Ö¤µ¤Ì¤¾®Ä®¤¦¤É¤ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´¹ñ50Å¹ÊÞ¡ÊÄ¾±Ä37Å¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º13Å¹¡Ë¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ë¼¡¤°¶È³¦2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤ê¡¢½½²¯±ß°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë¡£2004Ç¯¤ËÇã¼ý³Û3²¯±ß¤Ç¡Ö¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¡×»±²¼Æþ¤ê¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤¦¤É¤ó¤ÎÁ´¹ñ¿Ê½Ð¡×¤Î·ÏÉè¤¬·Ò¤¬¤ë¡£¡Ö¤µ¤Ì¤¾®Ä®¤¦¤É¤ó¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ºêÅÄÀ²µÁ»á¤Ï¡¢Çã¼ý¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¡×¤Ë¹çÎ®¡£2024Ç¯¤Ë»±²¼Æþ¤ê¤·¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»ñ¤µ¤ó¡Ë¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºÆ¤Ó¤¦¤É¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÅÔÆâ¿Ê½Ð1¹æÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤óÎ¾¹ñÅ¹¡×¤Ç¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤ÈÆ¯¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÃ±²Á¡¦Íø±×¡×¥Ö¡¼¥à¸å¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×°ñ¤ÎÆ»¤Ø
¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÄãÃ±²Á¡¦¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¸®ÊÂ¤ß¾ÃÌÇ¤·¡¢Ìë±Ä¶È¤Ê¤É¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Å¹¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï³Ê°Â¡¦ÄãÃ±²Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢½¸µÒ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¡¦Íø±×³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢³ÆÅ¹¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²Ú¡¹¤·¤¯»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¹¤°¡¢ºÎ»»³ä¤ì¤ÇÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©½ÂÃ«½ÐÅ¹¸å¤Ë¡ÖÁ´¹ñ1000Å¹ÊÞ¡×¤ò·Ç¤²¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¡£ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò½¸¤á¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Ë150Å¹¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¥Ö¡¼¥à¤Î½ªßá¤È¤È¤â¤Ë2004Ç¯¡¦2005Ç¯¤ÏÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£30¥«·î°Ê¾å¤âÁ°Ç¯³ä¤ì¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¼ÒÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
·ë¶É¡¢2006Ç¯¤Ë¡ÖµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤ËµÈÌî²ÈËÜÂÎ¤Î¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë²ÏÂ¼ÂÙµ®»á¤Î¤â¤È¡Ö¤Þ¤º¤ÏQSC¡ÊÉÊ¼Á¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦À¶·é´¶¡Ë¤ÎÅ°Äì¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏÆ»¤ÊºÆ·ú¤ÎÆ»¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ï¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÌÍ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤Æ¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅìµþ¿Ê½Ð¤Ï¡¢¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¡×¤¬µî¤Ã¤¿2004Ç¯¡£¿Ê½ÐÍýÍ³¤â¡Ö·Ü¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¾ÆÄ»Å¹»ö¶È¡Ê¤È¤ê¤É¡¼¤ë¡Ë¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤ï¤á¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤ò²¡¤·¤Î¤±¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢ÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¸åÊÔ¡½´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ø1¶¯¡Ù¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤È"º¹¤¬¤Ä¤¤¤¿"Ç¼ÆÀÍýÍ³¡½¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë