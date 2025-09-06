会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社、8月27日発売）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

「企業の方向づけ」とは、戦略を考えること

前回の連載で述べた「企業の方向づけ」というのは、いわば企業の「戦略」です。

それは、その企業のミッションやビジョンや理念に基づいたうえに、「外部環境」、それから企業の「内部環境」を分析して、「方向づけ」を決めていくことなのです。

「外部環境」とは、

・市場の把握

・競合他社の動向

・法律などの変化

・社会や人々の変化

「内部環境」とは、

・ヒト

・モノ

・カネ

・情報・時間

のことです。

ピーター・ドラッカーの事業の定義とは？

ピーター・ドラッカー先生は、事業の定義に必要なのは「目的、市場、強み」と言いますが、私の解釈では、ミッション・ビジョン・理念、外部環境、内部環境とほぼ同じ意味です。

いずれにしても、これらを言葉で説明するのは簡単ですが、ミッションやビジョンや理念を浸透させ、外部環境や内部環境を正確に分析するなど、実践で行うのはそれほど容易なことではありません。

この「方向づけ」をどうするかによって、会社の命運が決まります。

これは、会社がうまくいくかどうかの最も重要な必要条件です。もしこれが違っていたとしたら、もう目もあてられません。

どんなに優秀な役員や社員がいても、会社はおかしくなります。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。