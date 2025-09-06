お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が5日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。寿司店でアニサキスを回避する方法を明かした。

「真逆の健康情報に振り回されてない?」という話題から、ノブが収録の4日前に人生で2度目のアニサキスに当たったことを明かした。1度目の確率は「0.5％」で2度当たる確率は衝撃の「0.000004％」だという。この天文学的な数字を引いてしまったことで、3度目もあるかもしれないという不安から寿司店で「お刺身食べるのが怖い」と語った。

そのため大将に「僕はアニサキスに2回なってます。次なったら死ぬ確率もあります。調理お願いします」と告げようと思っていることを明かして笑いを誘った。この内容を楽屋で話していたとした大悟は「ワシ、もう分かってん」と寿司店で直接言わなくともアニサキスに気をつけてもらえる方法を考案した。

それは「その晩、ワシ寿司屋行った時に後輩とノブのその話した。“ノブが2回なってん”っていう、おもしろ話として後輩に言ったら、やっぱり寿司屋の大将が…。ワシ大将には言ってないけど、いつもよりちゃんと見てた」と明かすと、出演者たちも納得していた。