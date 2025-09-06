¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤¬ºÊ¡¦·§Ã«Ëã°á»Ò¤ËÊú¤¤¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤È±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬Æ°¤¤¤¿¡Ö³Î¿®ÈÈ¡×¤Ê½ÐÍè»ö
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î·§Ã«Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡£¤Ä¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï8¤«·î¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸òºÝ¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Ç¯¤Ç·ëº§16Ç¯ÌÜ¡×¤Ò¤È¤êÌ¼¤Î¼·¸Þ»°¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ/Á´10Ëç¡Ë
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÏÌ¾Á°¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É
¨¡¨¡ 2009Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç16Ç¯¡£¸½ºß¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÃç¤è¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£»ä¤Ï¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤Ç´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡£µÞ¤¤ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ù¼Ò¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÉý¹¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Âà¼Ò¤·¤ÆµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡Ø¾ðÊó¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Î¥ê¥Ýー¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ É×¤Î°ËÃ£¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Î¡Ö2008Ç¯ÃíÌÜ¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢2008Ç¯1·î¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò¼èºà¤µ¤ì¤¿¤È¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬2007Ç¯12·î¤ËM-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¼èºà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈM-1¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤âÁÂ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤ÎM-1Ä¾¸å¡¢Ëå¤«¤é¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸ÀçÂæ½Ð¿È¤Ç¡¢Àç¾¦¡ÊÀçÂæ¾¦¶È¹â¹»¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤é´Ñ¤Æ¡ª¡×¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎYouTube¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÌ©Ãå¤Î´ë²è½ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤º¤«¤é¼èºà¤·¤¿¤¤¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤ÈÅìµþ¤«¤éÀçÂæ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤âÌ©Ãå¼èºà¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡§»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤ËÉ×¤Î¼Â²È¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ °ËÃ£¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§ÁêÊý¤ÎÉÙß·¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤Ï¹ø¤¬Äã¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢°ÜÆ°¤ÏÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥°¥êー¥ó¼Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£M－1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉ×¤¬´ò¤·¤µ¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï2¿Í¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÇÈÄ¶¶¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢2¿Í¤Ç¥Í¥¿¸«¤»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤Ï¿ôÉ´±ß¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ò²æËý¤·¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤«¡¢¥¿¥Ð¥³¤òÇã¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¥¿¥Ð¥³¤òÇã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤éÈÖÁÈ¤«¤é¥°¥êー¥ó¼Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åìµþ¤«¤éÀçÂæ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¼ÖÆâ¤ä¥í¥±¼Ö¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬¾ì¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉ×¤ÈÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¡£ÀçÂæ¤ËÃå¤¯¤È¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢ºÇ½é¤«¤éÃç¤è¤¯¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿·§Ã«¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤«¤é²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¨¡¨¡ ¤½¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡§»ä¤ÏËè²ó¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ªÎé¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÉ×¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀèÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥áー¥ë¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¸å¤Ë¡¢É×¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤Ë¤â¥·¥çー¥È¥áー¥ë¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼èºà¤«¤é7¤«·î¸å¤Î8·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·ë¹½¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼8·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬8·î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤«¤é²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§Çò¤¤¥·¥Õ¥©¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤Ï¤È¤¤É¤ÍÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤ÎÀµÌÌ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸Éþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¶á¤¯¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ãç¤è¤·¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Æü¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿Éþ¤Ïº£ÅÙ¤Î¼èºà¤ÇÃå¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸òºÝ¤ò·è¤á¤¿
¨¡¨¡ ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤À¸òºÝ¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢É×¤¬»Å»ö¤ÇÀçÂæ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÆü¡¢»ä¤¬¼Â²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ×¤«¤é¥áー¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢¡Öº£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È2¿Í¡¢»ä¤Î¼Â²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ·§Ã«¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¥í¥±¤Î¹ç´Ö¤«²¿¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦²È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£µÞ¤¤ç¡¢É×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î2¿Í¤¬¼Â²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Éã¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤ÏÉ×¤¬ÀçÂæ½Ð¿È¤Ç2007Ç¯¤ÎM-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿Í¤À¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³¡¢²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×¤âÉ×¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤¬¾å¼ê¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤ò¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤ï¤»¤¿¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ä¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1Ç¯ÄøÅÙ¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¤¹¤·²¿¤è¤ê²ÈÂ²»×¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£É×¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤«¤é3Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿·§Ã«¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï41ºÐ¤Î¹âÎð½Ð»º¤Ç¡¢½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ò2½µ´Ö²á¤®¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÉÂ±¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤ËÆ§¤ß¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆñ»º¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤Ïº£¤Ç¤Ï¤â¤¦Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÌ¼¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾±ÊÎç¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿·§Ã«Ëã°á»Ò