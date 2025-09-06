“若者に人気”『LABUBU（ラブブ）』などの『POP MART』 日本最大の路面店オープン
若者を中心に人気を集めているキャラクター『LABUBU（ラブブ）』などで知られる企業『POP MART』が、日本最大の路面店を6日にオープンします。気になる店内の様子が公開されました。
『POP MART』は『LABUBU』が登場する『THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）』シリーズのほか『SKULLPANDA（スカルパンダ）』や『CRYBABY（クライベイビー）』などの人気シリーズを有する企業で、90以上の国と地域で550以上の店舗などを展開しています。（2025年6月時点）
■店内にはディズニーキャラクターとのコラボ商品も
店舗の入り口には大きなLABUBUが展示されていて、ディズニーキャラクターなどとのコラボ商品のほか、日本限定の商品なども販売されています。また各フロアにLABUBUやHIRONO（ヒロノ）などの大型オブジェも展示されるなど、フォトスポットも多く用意されているということです。
■三吉彩花「“映える”スポットがすごくたくさんあって」
オープンに先立って行われた『POP MART 大阪なんば店 オープニングセレモニー』には俳優・モデルの三吉彩花さん（29）も登場。店内を訪れた感想について「どこもいわゆる“映える”スポットがすごくたくさんあって、来ていただくみなさんにすごく楽しんでいただける空間だと思いますね」とコメントしています。