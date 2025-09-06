ボルボのベストセラーSUV「XC40」に特別仕様車が登場！ 艶やかな黒のグリルと専用パーツでスポーティに！ モダンなインテリアも魅力 特別な“小さな高級車”とは

精悍なエクステリアと上質なインテリアを備えた特別仕様車

ボルボ・カー・ジャパンは2025年9月4日、コンパクトSUV「XC40」に特別仕様車「Ultra B4 AWD Dark Edition（以下XC40ダークエディション）」を追加し、同日より発売しました。

また、限定100台の「XC40 Ultra B4 AWD Dark Edition Sand Dune（以下XC40サンドデューン）」も設定されています。



どんなクルマなのでしょうか。

ボルボの特別仕様車「XC40 Ultra B4 AWD Dark Edition Sand Dune」

【画像】ボルボ「XC40」の特別仕様車が発売！何が変わった？ 画像を見る！（17枚）

XC40 ダークエディションは、エクステリア随所にグロッシーブラックのアクセントを施し、フロントグリルやドアミラーカバー、ルーフレールなどをブラックアウト。SUVらしいスポーティな印象をさらに高めています。リアにはグロッシーブラックのスキッドプレートも装備され、精悍さを引き立てます。

インテリアでは、肌触りの良いスウェードテキスタイルとマイクロテックを組み合わせたチャコールカラーのコンビネーションシートを採用。さらに新採用のアーバングリッド・アルミニウムパネルとテイラード・シルクメタル・ステアリングホイールが組み合わされ、モダンでスタイリッシュな雰囲気を演出します。

パワートレインは、B4 Ultra AWD（全輪駆動）で2.0リッター4気筒直噴ターボガソリンエンジンに48Vハイブリッドシステムを組み合わせた仕様。AWD機構と7速デュアルクラッチ式トランスミッション（DCT）を搭載し、最高出力197馬力・最大トルク300Nmを発揮します。WLTCモード燃費は14.2km／Lと実用性にも優れています。

今回あわせて発表された限定100台のXC40 サンドデューンは、スウェーデン西海岸の砂丘にインスパイアされた温かみのある特別なサンドカラーのボディを纏った一台。内装にはブロンド本革シートをはじめ、オレフォス社製のクリスタルシフトノブ、ドリフトウッド・パネル、チルトアップ機構付き電動パノラマガラスサンルーフを特別装備。専用のブロンドキーフォブシェルも用意され、よりラグジュアリーな仕立てとなっています。

特別仕様車XC40 ダークエディションの車両価格（消費税込）は639万円、限定100台のXC40 サンドデューンは665万円です。