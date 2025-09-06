デザインも、洗浄力も、妥協しない【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
取り出しやすく、しっかり洗える。毎日の洗濯が快適に【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの洗濯機は、アイリスオーヤマが提案する新しい縦型全自動洗濯機。従来の縦型にはなかったデザイン性と使いやすさを追求し、毎日の洗濯を快適にする工夫が詰まっている。
「ラクとれLOW設計」により、洗濯機の手前を低く斜めにすることで、ラクな姿勢で洗濯物を取り出せる。奥行スリムな設計と操作ボタンの配置見直しにより、さらに取り出しやすさが向上している。「ラクとれWIDE投入口」は毛布やラグなどの大物もスムーズに出し入れできる広さを確保。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
洗浄面では、「ガチ落ち 極渦洗浄」を搭載。こびりついた油汚れやシミ汚れも強力に落とす。「洗濯槽フルフラット構造」により衣類の動きを妨げず、「極渦パルセーター」が水をしっかり撹拌してダイナミックに洗浄する。「スピード浸透Wシャワー」は衣類の状態に応じて吐出口を自動選択し、洗剤を素早く浸透させる。
選べる洗濯コースは6種類。標準・おこのみ・お急ぎ・手洗い・毛布・デリケートと、用途に応じた洗濯が可能。風乾燥コースも搭載しており、ヒーターを使わずに水分をしっかり飛ばすことで部屋干し時間を短縮し、生乾きのニオイも抑える。
毎日使うものだからこそ、使いやすさと洗浄力にこだわったこの洗濯機は、暮らしに寄り添う洗濯機としておすすめの一台となっている。
