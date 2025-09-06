サンリオ×ラ・メゾン白金♡ハロウィン限定スイーツで彩るとびきりの秋時間

東京・白金の名店「ラ・メゾン白金」から、この季節だけのハロウィンスイーツが登場しました。サンリオキャラクターズとの特別なコラボレーションをはじめ、にゃんこデザインのパッケージやクロネコ型ギフトなど、遊び心あふれるラインナップが勢ぞろい。見た目もかわいく味わいも本格派なスイーツたちは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

サンリオキャラクターズの特別アイテム

人気キャラクターたちが彩るデザイン缶やポーチには、ラ・メゾン白金ならではのこだわりスイーツをたっぷり詰め合わせ。

サンリオキャラクターズ ハロウィン缶（648円／税込）：星形キャンディ入り

サンリオキャラクターズ ハロウィンポーチ（1,210円／税込）：焼菓子入り

サンリオキャラクターズ ハロウィンアソート（734円／税込）：焼菓子やゼリーの詰め合わせ

味わいだけでなく、持ち歩きたくなるかわいさも魅力です。

名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定

にゃんこデザインの限定コレクション

遊び心満載の「ハロニャーンアソート」（702円／税込）は、ボックスを開けると両手を広げたにゃんこがお出迎え♪

中にはタブレット、クッキー、クランチが入っていて、大人も子どもも笑顔になる可愛さです。クロネコをモチーフにしたギフトパッケージも登場し、贈り物にもぴったり。

ハロウィン気分を高めるショコラ

ハロウィン限定のフィルムに包まれた「ショコラサンド」（各238円／税込）と、かぼちゃやおばけなどをデザインした「タブレットショコラ」（各270円／税込）が登場。

ラ・メゾン白金の定番人気を、この時期だけの特別パッケージで味わえます。見た目も華やかで、ハロウィン気分をぐっと盛り上げてくれます。

ラ・メゾン白金のスイーツで特別な秋を

サンリオキャラクターズとコラボした限定アイテムから、遊び心あるにゃんこデザイン、そして本格ショコラまで、ラ・メゾン白金のハロウィンスイーツは可愛さと美味しさを兼ね備えた贅沢なラインナップ。

自分用にもギフト用にも楽しめる心躍るアイテムばかりです。今年のハロウィンは、特別なスイーツでとびきり甘いひとときを過ごしてみませんか？♡