板野友美、ルームツアーで新居を大公開「ホテルみたい」「豪華すぎる」 リアルな暮らしぶり告白に「ご夫婦の在り方も全部素敵」
元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34）が、6日までに自身のインスタグラムを更新し、YouTubeで公開した人生初のルームツアーの様子を紹介した。
【動画】「凄すぎる！」家賃110万円以上の新居ルームツアーを紹介した板野友美
板野は「インテリアや空間デザインが大好きで、一からこだわった新居」と説明。当初はプライベート空間を公開することに迷いがあったが、「参考にしたい」という声に応えて披露したという。
投稿では「セレブ妻の優雅な暮らしに見えるかもしれないけれど、実際は朝から晩まで走り回る日々。でも、それが幸せ」と心境を吐露。さらに「【欲しいものは自分の力で手に入れる】という男勝りな考え方で生きている」と明かし、働くことへの情熱を語った。
また、夫婦の家計事情についても触れ「家賃や生活費、養育費はすべて半分ずつ。お互い支え合って頑張る方がもっと良い暮らしができる」とリアルな暮らしぶりを告白。今回のルームツアーに寄せられたファンのコメントに「全部読んでいる。言葉が私の活力」と感謝の思いをつづった。
憧れを形にした新居を「自分たちへの投資」と位置づけた板野は、「もっと余裕を持ってこの家に住めるように、まだまだ頑張りたい」と前向きに語っている。
ファンからは「新居、素敵！」「ホテルみたい」「豪華すぎる」と驚きや「ともちんの考え方もとっても素敵です」「ご夫婦の在り方も全部素敵」称賛の声が寄せられている。
板野は2021年1月、東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）と結婚。同年10月に自身のインスタで「先日無事に出産を終え我が家にかわいい女の子を迎え入れることができました 出産は奇跡の連続でした」と報告した。
