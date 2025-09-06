大谷翔平が今季12度目の先発マウンドへ

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

早朝5時前、日本に届いた報せにファンは騒然となった。ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。突然発表された二刀流での出場に、「え？？」「何があったの？」と驚きを隠せないファンが続出した。

大谷は3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で今季12度目の先発登板が予定されていたが、試合直前に体調不良で登板回避。デーブ・ロバーツ監督は「咳があった。重い咳。ショウヘイは（昨日から）体調不良だ。副鼻腔もあるかもしれない」と説明していた。

その後、ロバーツ監督は大谷の次回の先発登板を8日（同9日）の本拠地・ロッキーズ戦と明言。オリオールズとのカード初戦は打者としての出場が予想されていた。しかし、試合開始約3時間前、日本時間で午前4時45分にドジャースの球団公式X（旧ツイッター）でスタメンが発表され、大谷は「1番・投手兼指名打者」で名前を連ねた。

この発表を見たファンは「今日投げるん!?」「大谷くん先発!?」「どういうことだよ」「ドキドキが止まらない」「めちゃ楽しみ」「大谷くんの体調がすこぶる改善していますように」と活躍を願う声がSNSに溢れた。

大谷は投手として、ここまで11試合に登板して1勝1敗、防御率4.18。8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦で、5回9奪三振1失点の好投で749日ぶりに白星を掴んでいた。（Full-Count編集部）