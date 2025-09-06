報道陣はざわつき…大谷は軽快な足取りで登場

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

突然の「Ohtani P」に目を疑った。ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦で急きょ先発登板することが発表された。体調不良で登板を回避してから3日、ロバーツ監督は「彼は体調はいいと言っていた。トレーナーにも話をしていた」と、現状を説明した。

元々はグラスノーが先発予定だったが、午後になって「背中の張り」を訴え、大谷に白羽の矢が立った。ロバーツ監督は午後2時〜2時30分頃に伝えたといい、大谷は快諾。「ショウヘイは乗り気だった」と説明した。

スタメンが発表されたのは、午後3時40分。球団公式Xの投稿には投手・大谷の写真が映っており、「Ohtani P」と記載されている。緊急先発が明らかとなり、ロッカールームにいた報道陣がみな驚いた。大谷はその15分後に颯爽と登場。手早く着替えを済ませ、グラブと保革クリームを手に出ていった。

前回登板は9日前のレッズ戦。5回を投げ切って1失点で749日ぶりとなる勝利投手となっていた。現在チームは3連敗中。重苦しい空気を“緊急先発”で晴らせるか。（上野明洸 / Akihiro Ueno）