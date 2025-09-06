“昼だけ営業”中華定食店、秘伝の酒ニンニク使った「肉朝鮮焼定食」 働く人々の「パワーめし」紹介 BSテレ東で3週連続放送【コメントあり】
BSテレ東はきょう6日午後10時から、3週連続で『パワーめしを食う』を放送する。
【写真】『パワーめしを食う』ナビゲーターを務める浜野謙太
「汗して働く人がかきこむ飯は、やみつきになるほどウマい!!」をコンセプトに、働く人々を支える活力源＝「パワーめし」を躍動感あふれる映像とともに紹介する。知られざる「街の人気店」の名物メニューが続々登場する。さらに、働く人たちをよりみずみずしく、カッコよく描き、地に足の着いた日本の姿を描く。俳優の浜野謙太がナビゲーターを務める。
6日に登場するのは、千葉県成田市にある大人気の中華定食店。創業50年、店主は、亡き父の味を継いだ娘。「昼だけ営業の店」ながら、1日に米8升を消費するという盛況ぶりだ。人気の理由はほとんどの客が注文する「肉朝鮮焼定食」。脂ののった豚バラ肉に、秘伝の酒ニンニクを使っている。その焼肉を楽しみに今日も働く人がいる。脱サラして農家に転身し、毎朝5時からレンコン掘りをする39歳。その男性には、こだわりの食べ方があるという。
【コメント】
■浜野謙太
――初回収録を終えての感想は？
こんなにスピーディーにリズミカルにやったナレーションは初めてで、怒とうのようにすぐ終わったなという感じです。VTRもナレーション原稿も、テンションが高い！ずっとシャウトしてた感じですね（笑）。楽しかったです！あと、ナレーションの前に「じゃあそんな感じで“歌ってください”」と言われたのは初めてです（笑）。
――浜野さんにとっての「パワーめし」はありますか？
食べたり飲んだりするのは大好きで、そのためにジムに行ったりしています。しかもうちの最寄り駅には本当においしいものがいっぱいあって、絞れないんですけど…、家族や友達と一緒ではなくて、1人で食う、ワインを飲みまくる！あと最寄り駅の駅前はインドカレー店がいくつかあるので、そこで気分に合わせて食べる感じです。
――おいしいものを食べた後は、どんな気持ちですか？
僕は40歳過ぎてから、ちゃんと感情を表情に出そうと決めたんです。だから好きな音楽がかかったらいっぱい踊るし、食べたものがおいしかったら「ああ！」と表情に出そうと決めてます。だから、おいしいものを食べた時は、「うああ！」と（声と身振りで表現しながら）恍惚の表情です（笑）。
――番組の見どころは？
食べたいという欲望がなんで生まれるかというと、人間が活動して、働いているからですよね。その食べたい欲望にものすごく寄り添ってくれている、メチャクチャ良い番組だと思います。おいしく食べている人の表情を、これでもかというほどアップで撮っている番組なので、堪能していただけると思います。ぜひ「パワーめしを食う」見てやってください！
■番組プロデューサー・三沢大助（BSテレ東 制作部）
「ずるい番組だな…」。初回放送の試写を終えたときに、スタッフみんながつぶやいた言葉です。この番組のウリは「画面から匂いまで感じるようなウマいメシ」…もちろんそれは間違いないのですが、実は私たちテレビマンにとっては、もっとおいしいネタであふれているのです。懸命に働く人の汗びっしょりの顔と、うまそうにメシをほおばるお客さんたちを見つめる店主の笑顔…。一皿の料理をめぐる人々の物語…ぜひ、お腹をすかせてご覧ください！
