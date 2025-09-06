米軍の特殊部隊が、2019年に北朝鮮の海岸に上陸する極秘作戦を試みたものの、失敗していたとアメリカメディアが報じました。金正恩総書記への盗聴を狙っていたということです。

アメリカのニューヨーク・タイムズは5日、アメリカ軍の特殊部隊が2019年に、北朝鮮の海岸に上陸する作戦を実行していたと報じました。作戦は、金正恩総書記らの会話を盗聴するため電子機器を仕掛けようとするものでしたが、北朝鮮側のボートが現れ失敗したということです。

ボートは特殊部隊に接近してきて、さらに男性1人が海に飛び込んだため、特殊部隊が発砲。ボートには数人が乗っていましたが、全員が死亡したということです。

ただ、その後、特殊部隊がボートを調べたところ銃や軍服は見つからず、地元の漁師だった可能性もあるということです。

2019年の当時はトランプ大統領の一次政権の時代で、金正恩総書記と首脳会談を行うなど蜜月関係を演出していましたが、報道が事実であればその陰で軍事作戦を敢行していたことになります。

作戦失敗は議会に報告されていなかったということで、記事では、特殊部隊による秘密作戦が政権の独断で繰り返されているとして警鐘を鳴らしています。