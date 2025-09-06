三代目 J SOUL BROTHERS今市隆二（38）が6日、所属事務所LDHの公式サイトを通じて、結婚と第1子誕生を報告した。

今市は「このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第1子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と明かし、「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしたこともあり、発表をいつのタイミングにすべきか慎重に考え、悩んでおりました」と胸中を語った。

続けて「本来であれば皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪。「無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、あらためて私の言葉でご報告させていただくことになりました。私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」とした。

今市をめぐっては4月5日早朝、酒に酔った状態で友人とタクシーに乗車。その際に友人と口論になり、運転席と後部座席の間にあるアクリル板を殴るなどし、タクシー運転手を「殺すぞ」などと脅したなどして、脅迫と暴行の疑いで警視庁に書類送検されていた。

8月1日に活動自粛を発表し、「私の不適切な言動により、乗務員様ならびにタクシー会社様にご迷惑とご心痛をおかけしましたこと、心から深くおわび申し上げます」と謝罪。「自己の行動を深く反省し、これまでの自分を見つめなおす機会とすることを決意しております」としていた。

さらに同27日には10月4日から大阪・ヤンマースタジアム長居で開催予定のグループ初のスタジアム公演「三代目J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER〜ONE〜"」に参加しないことを発表していた。