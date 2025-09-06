本日9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

冷凍庫に閉じ込められ気を失った大和（菊池風磨）は、間一髪で武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）に助けられ、一命を取り留めた。護送された大和は、「伊吹（加藤清史郎）は大勢の命を奪おうとして危険だ」と警告。伊吹を止めるため武蔵は大和と共闘することを決める。

一方、大和が死んだとだまされている“般若”伊吹は、ある目的に向かって動き出す…。

スタジオには俳優で内閣官房長官・式根泰山の息子 式根潤平（山口大地）が呼ばれ器具に拘束され…。伊吹は、武蔵にすべての始まりとなった闇を明らかにしろと迫る！

そして、ついに“座敷童”の正体が明らかに！最後には“ありえない”結末が…。

第8話のあらすじは「ストーリー」ページでも公開中。

「ストーリー」ページはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。Huluでは、最新話までの全話を独占配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中

“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html

