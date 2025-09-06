日経225オプション9月限（6日夜間） 4万4000円コールが出来高最多818枚
6日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9698枚だった。うちプットの出来高が5459枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の452枚（5円高140円）。コールの出来高トップは4万4000円の818枚（58円安92円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
14 0 1 50000
74 0 1 49000
65 0 2 48000
81 -1 3 47000
65 -4 4 46250
213 -3 7 46000
27 -6 6 45750
7 -9 9 45625
116 -11 10 45500
11 -12 10 45375
68 -15 14 45250
45 -13 19 45125
647 -21 20 45000
18 -23 25 44875
69 -24 30 44750
10 -44 27 44625
433 -35 45 44500
14 -44 51 44375
145 -35 61 44250
7 -76 54 44125
818 -58 92 44000
15 -55 115 43875 970 1
115 -65 140 43750
27 -90 150 43625
396 -80 200 43500 705 -130 4
30 -100 210 43375 580 -95 5
126 -110 260 43250 700 +60 77
21 -105 325 43125
396 -115 380 43000 485 +60 264
7 -140 400 42875 370 0 2
90 -70 520 42750 365 +25 21
42625 295 +15 5
50 -160 590 42500 255 +15 158
7 +235 945 42375 325 +110 7
42250 215 +30 50
42125 195 +30 19
7 -190 945 42000 140 +5 452
41875 160 +35 14
41750 105 -5 137
41625 110 +11 18
41500 67 -17 429
41375 85 +8 4
41250 75 +2 102
41125 60 -1 13
41000 40 -14 444
40875 49 0 8
40750 39 -6 82
40625 42 0 8
40500 31 -6 181
40375 34 +1 7
40250 31 0 29
40125 34 +6 30
