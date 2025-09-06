　6日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9698枚だった。うちプットの出来高が5459枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の452枚（5円高140円）。コールの出来高トップは4万4000円の818枚（58円安92円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　14　　　 0　　　 1　　50000　
　　74　　　 0　　　 1　　49000　
　　65　　　 0　　　 2　　48000　
　　81　　　-1　　　 3　　47000　
　　65　　　-4　　　 4　　46250　
　 213　　　-3　　　 7　　46000　
　　27　　　-6　　　 6　　45750　
　　 7　　　-9　　　 9　　45625　
　 116　　 -11　　　10　　45500　
　　11　　 -12　　　10　　45375　
　　68　　 -15　　　14　　45250　
　　45　　 -13　　　19　　45125　
　 647　　 -21　　　20　　45000　
　　18　　 -23　　　25　　44875　
　　69　　 -24　　　30　　44750　
　　10　　 -44　　　27　　44625　
　 433　　 -35　　　45　　44500　
　　14　　 -44　　　51　　44375　
　 145　　 -35　　　61　　44250　
　　 7　　 -76　　　54　　44125　
　 818　　 -58　　　92　　44000　
　　15　　 -55　　 115　　43875　　 970 　　　　　　　 1　
　 115　　 -65　　 140　　43750　
　　27　　 -90　　 150　　43625　
　 396　　 -80　　 200　　43500　　 705 　　-130　　　 4　
　　30　　-100　　 210　　43375　　 580 　　 -95　　　 5　
　 126　　-110　　 260　　43250　　 700 　　 +60　　　77　
　　21　　-105　　 325　　43125　
　 396　　-115　　 380　　43000　　 485 　　 +60　　 264　
　　 7　　-140　　 400　　42875　　 370 　　　 0　　　 2　
　　90　　 -70　　 520　　42750　　 365 　　 +25　　　21　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 295 　　 +15　　　 5　
　　50　　-160　　 590　　42500　　 255 　　 +15　　 158　
　　 7　　+235　　 945　　42375　　 325 　　+110　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 215 　　 +30　　　50　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 195 　　 +30　　　19　
　　 7　　-190　　 945　　42000　　 140 　　　+5　　 452　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 160 　　 +35　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 105 　　　-5　　 137　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 110 　　 +11　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　67 　　 -17　　 429　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　85 　　　+8　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　75 　　　+2　　 102　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　60 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　40 　　 -14　　 444　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　49 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　39 　　　-6　　　82　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　42 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　31 　　　-6　　 181　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　34 　　　+1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　31 　　　 0　　　29　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　34 　　　+6　　　30　