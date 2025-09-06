　6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1257枚だった。うちプットの出来高が704枚と、コールの553枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の102枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは4万7000円の100枚（14円安51円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　56000　
　　 3　　　+1　　　 3　　53000　
　　13　　　 0　　　 3　　52000　
　　12　　　-1　　　 5　　51000　
　　39　　　-2　　　 8　　50000　
　　42　　　-3　　　14　　49000　
　　71　　　-6　　　27　　48000　
　 100　　 -14　　　51　　47000　
　　92　　 -46　　　84　　46000　
　　 8　　 -30　　 125　　45750　
　　23　　 -55　　 135　　45500　
　　 1　　 +10　　 200　　45375　
　　 2　　 +30　　 240　　45250　
　　36　　 -45　　 225　　45000　
　　 1　　 +75　　 330　　44750　
　　12　　 -55　　 295　　44500　
　　 6　　　-5　　 350　　44250　
　　 1　　　　　　 355　　44125　
　　46　　 -80　　 420　　44000　
　　 4　　 -30　　 460　　43750　
　　13　　-135　　 520　　43500　
　　 1　　 +70　　 780　　43375　
　　 2　　 -70　　 625　　43250　　1195 　　　　　　　 2　
　　21　　-205　　 700　　43000　　1280 　　+165　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 880 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 815 　　+105　　　79　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 625 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 635 　　 +75　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 515 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 575 　　 +65　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 450 　　 +15　　　50　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 460 　　 +60　　　 5　
　　 2　　-120　　2250　　40500　　 370 　　 +25　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 310 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 280 　　 +10　　　41　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 245 　　 -30　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 220 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 200 　　 -60　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 215 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 215 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 190 　　 +10　　　35　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 160 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 150 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 160 　　　+5　　　17　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 140 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 145 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 120 　　　-5　　　21　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 115 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 100 　　　-5　　　44　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　94 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　94 　　　+4　　　19　