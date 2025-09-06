日経225オプション10月限（6日夜間） 1万8000円プットが出来高最多102枚
6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1257枚だった。うちプットの出来高が704枚と、コールの553枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の102枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは4万7000円の100枚（14円安51円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 56000
3 +1 3 53000
13 0 3 52000
12 -1 5 51000
39 -2 8 50000
42 -3 14 49000
71 -6 27 48000
100 -14 51 47000
92 -46 84 46000
8 -30 125 45750
23 -55 135 45500
1 +10 200 45375
2 +30 240 45250
36 -45 225 45000
1 +75 330 44750
12 -55 295 44500
6 -5 350 44250
1 355 44125
46 -80 420 44000
4 -30 460 43750
13 -135 520 43500
1 +70 780 43375
2 -70 625 43250 1195 2
21 -205 700 43000 1280 +165 3
42500 880 -10 2
42000 815 +105 79
41750 625 -5 1
41500 635 +75 14
41375 515 -20 4
41250 575 +65 2
41000 450 +15 50
40750 460 +60 5
2 -120 2250 40500 370 +25 15
40250 310 0 5
40000 280 +10 41
39750 245 -30 7
39500 220 0 11
39375 200 -60 5
39250 215 0 13
39125 215 +20 1
39000 190 +10 35
38875 160 1
38625 150 -10 1
38500 160 +5 17
38375 140 0 1
38125 145 +10 1
38000 120 -5 21
37750 115 -5 4
37500 100 -5 44
37250 94 -3 3
37000 94 +4 19
