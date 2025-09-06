日経225オプション11月限（6日夜間） 5万円コール50円
6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は26枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは5万円の4枚（4円高50円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは1万円の4枚（変わらず4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +4 50 50000
3 -16 64 49000
3 490 45125
2 -40 500 45000
1 1500 42625
41000 775 1
25000 33 +3 1
22000 22 +1 3
20000 22 3
16000 10 0 1
10000 4 0 4
株探ニュース
