　6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は26枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは5万円の4枚（4円高50円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは1万円の4枚（変わらず4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　+4　　　50　　50000　
　　 3　　 -16　　　64　　49000　
　　 3　　　　　　 490　　45125　
　　 2　　 -40　　 500　　45000　
　　 1　　　　　　1500　　42625　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 775 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　33 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　22 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　22 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　 0　　　 4　


株探ニュース