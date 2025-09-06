【U-18野球】ワールドカップ開幕　日本は初戦イタリアに勝利　次戦は韓国戦　

◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）

5日に開幕したU-18野球ワールドカップ。12チームが2グループに分かれて、オープニングラウンドを実施。各組上位3チームがスーパーラウンドに進出し、さらにスーパーラウンドの上位2チームが決勝に進みます。5日はオープニングラウンド初戦の6試合が行われました。

グループAの日本はイタリアと対戦。日本は3回、1アウト満塁のチャンスを作ると、5番奥村頼人選手（横浜/3年）が四球を選び先制。

しかし6回、ここまで無失点に抑えていた先発の森下翔太投手（創成館/3年）がピンチを迎えると、サード為永皓選手（横浜/3年）の悪送球で失点。さらにピンチが続きましたが、為永選手が今度はダイビングキャッチでの好守備で逆転は許さず。

日本は6回裏、満塁のチャンスを作ると、2番藤森海斗選手（明徳義塾/3年）のピッチャーゴロも、相手投手が悪送球。一気にランナー3人が生還。苦しみながらも初戦を勝利で終えました。

日本は次戦、同じく初戦勝利を挙げた韓国と対戦。またグループAではキューバも白星発進。グループBでは、アメリカ、ドイツ、チャイニーズ・タイペイが初戦白星。2004年以来の出場となるドイツは、オーストラリアを下しています。

▽5日の結果

【グループA】

韓国 5−2 プエルトリコ

キューバ 10−0 南アフリカ

日本 4−1 イタリア

【グループB】

アメリカ 9−0 パナマ

ドイツ 5−4 オーストラリア

チャイニーズ・タイペイ 7−0 中国

▽日本の日程＆結果＜オープニングラウンド＞5日 〇 4−1 イタリア6日 韓国7日 キューバ8日 南アフリカ9日 プエルトリコ