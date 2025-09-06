【サッカー日本代表】背番号が発表 代表復帰の堂安律が「10」 7日にメキシコ、10日にアメリカと親善試合
アメリカで国際親善試合2戦に臨むサッカー日本代表の背番号が発表されました。
代表に復帰した堂安律選手が10番に戻り、堂安選手の不在時に10番を着用していた久保建英選手が20番に戻る形に。主将の遠藤航選手は6番を着用するほか、38歳の長友佑都選手は5番を着用します。
FIFAランキング17位の日本は、日本時間9月7日にアメリカ・オークランドでメキシコ代表(13位)と、同10日にアメリカ・コロンバスでアメリカ代表(15位)とそれぞれ対戦予定。来年6月開幕のW杯は、アメリカ・メキシコ・カナダの3か国による共催で、開催国として強化を進めている2チームとアウェーで対戦します。
▽国際親善試合に臨む日本代表メンバー
【GK】
23早川友基(鹿島アントラーズ)
12大迫敬介(サンフレッチェ広島)
1鈴木彩艶(パルマ・カルチョ/イタリア)
【DF】
5長友佑都(FC東京)
25荒木隼人(サンフレッチェ広島)
4板倉滉(アヤックス/オランダ)
3渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)
22瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)
2菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ)
16関根大輝(スタッド・ランス/フランス)
6遠藤航(リバプールFC/イングランド)
14伊東純也(KRCヘンク/ベルギー)
8南野拓実(ASモナコ/フランス)
7三笘薫(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)
19小川航基(NECナイメヘン/オランダ)
11前田大然(セルティック/スコットランド)
10堂安律(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)
9上田綺世(フェイエノールト/オランダ)
18町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ)
21佐野海舟(マインツ05/ドイツ)
20久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)
24細谷真大(柏レイソル)
26望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)
13鈴木唯人(SCフライブルク/ドイツ)
17藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ/ドイツ)
15鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)
27佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)