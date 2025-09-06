アメリカで国際親善試合2戦に臨むサッカー日本代表の背番号が発表されました。

代表に復帰した堂安律選手が10番に戻り、堂安選手の不在時に10番を着用していた久保建英選手が20番に戻る形に。主将の遠藤航選手は6番を着用するほか、38歳の長友佑都選手は5番を着用します。

FIFAランキング17位の日本は、日本時間9月7日にアメリカ・オークランドでメキシコ代表(13位)と、同10日にアメリカ・コロンバスでアメリカ代表(15位)とそれぞれ対戦予定。来年6月開幕のW杯は、アメリカ・メキシコ・カナダの3か国による共催で、開催国として強化を進めている2チームとアウェーで対戦します。

▽国際親善試合に臨む日本代表メンバー

【GK】

23早川友基(鹿島アントラーズ)

12大迫敬介(サンフレッチェ広島)

1鈴木彩艶(パルマ・カルチョ/イタリア)

【DF】

5長友佑都(FC東京)

25荒木隼人(サンフレッチェ広島)

4板倉滉(アヤックス/オランダ)

3渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

22瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)

2菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ)

16関根大輝(スタッド・ランス/フランス)

【MF/FW】6遠藤航(リバプールFC/イングランド)14伊東純也(KRCヘンク/ベルギー)8南野拓実(ASモナコ/フランス)7三笘薫(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)19小川航基(NECナイメヘン/オランダ)11前田大然(セルティック/スコットランド)10堂安律(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)9上田綺世(フェイエノールト/オランダ)18町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ)21佐野海舟(マインツ05/ドイツ)20久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)24細谷真大(柏レイソル)26望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)13鈴木唯人(SCフライブルク/ドイツ)17藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ/ドイツ)15鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)27佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)