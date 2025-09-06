フィギュアスケート木下グループ杯第1日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。国際大会デビューとなった女子の三宅咲綺（シスメックス）が、ショートプログラム（SP）で70.29点の2位と好発進した。

国際大会デビュー戦を控えた三宅は、極度の緊張に襲われていた。「始まる前から吐きそうなくらい」。助けてくれたのは、同じ中野園子コーチに師事する坂本花織だった。

坂本から「ちゃんとやったら、ちゃんと点が出るから」と言葉とハグで送り出され、勝負のリンクへ。演技直後は足が震えていたが、トーループの連続3回転、ダブルアクセルを決め、最後の3回転ルッツもこらえた。

「苦手なルッツもギリギリ耐えられた。失敗しなくて良かった。（点数は）国際ジャッジに評価してもらって嬉しい」

高校2年で日本スケート連盟の強化選手に選ばれたが、新型コロナウイルス禍で海外への派遣なし。日本代表のジャージーに「やっとつかめた。嬉しいというより夢のよう」と話した。

岡山県倉敷市出身。実家は遊漁船業などを営む。三宅も小さな頃から船に乗り、波で鍛えた体幹はフィギュアにつながっている。「船舶免許も持っています！」と初々しく笑った。

首位の千葉百音と2.82点差で6日のフリーを迎える。「SPが良かっただけにならないよう、フリーに気持ちを切り替えて頑張りたい」。颯爽と国際大会に舞い降りた22歳が、リンクにまた新風を吹かせる。



