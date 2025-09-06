塁上で皆が手を上げ、足を上げるスタイル

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が5日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開幕し、過去5度の優勝を誇る韓国は5-2でプエルトリコに逆転勝ちし白星発進した。目についたのは、安打を放った選手が塁上で見せるセレブレーション。大谷翔平投手やキム・ヘソン内野手が所属するドジャースのスタイルを取り入れた理由とは。

韓国は初回、プエルトリコの先頭打者に四球を与え、2番のヘルナンデスに右越えの2ランを許した。いきなり追いかける展開を強いられたが、それでも韓国ベンチからは「行ける行ける！」「打つぞ！」との賑やかな声が止まることはなかった。

早速2回、1死満塁から「9番・左翼」のパク・ジホが右前に適時打を運ぶと、一塁で万歳し、足を上げてちょっと体を傾けるポーズを見せた。大リーグのドジャースが取り入れている、漫画ドラゴンボールの「フュージョン」が由来のセレブレーションだ。続く「1番・中堅」のオ・ジェウォンのニゴロの間に同点に追いつくと、4回に2点、5回に1点を奪い差を広げた。

主将のオ・ジェウォンは「先に点を与えて、ちょっと難しい試合の入りになりましたが、選手同士で集まって、雰囲気を上げてやっていこうという話をしていた。1点1点返していったら逆転できると思っていたらその通りになって、いい試合で終われたと思う」と納得顔だ。

ドジャースにあやかる「何よりも雰囲気がいいチーム」

またセレブレーションは、オ・ジェウォンが所属するユシン高校で取り入れていたのが始まりだという。「みんなでセレモニーを決めようとなって、これがいいねとみんなで決めて、することになりました」。もちろんドジャースがやっていることは頭にあった。

「ドジャースは何よりも雰囲気が良く見えるんです。強いチームですし。なのでセレモニーだけでなく、結果でも続いていきたいです」

昨年のU-18アジア選手権で、韓国は日本に1-0で勝利している。オ・ジェウォンはこの試合にも出場していた。「（代表のソク・スチョル）監督もおっしゃいますが、私たちのチーム自体の成績に加えて、まず日本には負けてはいけないと。私たちも野球をしてきて、同じ考え、イメージを持っています。日本はとても強いチームだというのはわかっていますが。私たちがちゃんとやれば勝てるはずです」。ライバル心と自信が言葉にあふれた。

この日の韓国はプエルトリコの制球難にも乗じ、しっかりボールを見ていくスタイルで計9安打。投手陣も2番手の左腕のチェ・ヨハンが4回2/3を無安打無失点、8奪三振と好投した。セレブレーションのおかげもあり、雰囲気は最高潮。日本にとっては手強い相手となりそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）