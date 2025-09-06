ソフトバンク―楽天戦

プロ野球は5日、みずほPayPayドームでソフトバンク―楽天戦が行われた。セレモニアルピッチに現れた声優・内田真礼さんに、ファンから「毎日投げてくれ」などと喝采が送られていた。

ピンクのボトムスに、背番号1のソフトバンクのユニホームを着用。はだけた部分からお腹をのぞかせながら投球した。右にそれたボールはワンバウンドで捕手のもとへ。少し悔しそうな仕草も見せつつ、笑顔でマウンドを後にした。

ソフトバンク公式Xによると、内田さんは登場した過去5戦で全勝。この日もソフトバンクは序盤から打線が爆発。投手陣も得点を許さず、11-0で完勝した。これで6戦6勝と不敗神話は継続となった。

シーズン終盤に現れた“勝利の女神”にX上のファンも「5試合登板で5連勝……今日もこのまま行くと6連勝か……」「この時期に呼ぶのズルいwwww」「毎日投げろ」「なんなら先発してほしい」「めちゃくちゃリードしてて笑った」「残り試合全部オープナーしてくれねぇかな」「ホークスのエースかな？？」「あなたは最高の女神です！」「ホークス、ズルすぎる」などとコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）