田中美久、近影　※「田中美久」TikTok

　元HKT48・田中美久が、4日までエックスを更新。抜群のスタイルが際立つ水着姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。

【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」　大胆な水着姿も（19枚）

　SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。

　今回エックスでは、エメラルドグリーンの水着姿を公開。大人な表情でカメラを見つめており、本人は「見つめすぎたら、好きになっちゃうかもよ…？」とつづっている。ファンからは「スタイル抜群」「ナイス」「美しい」などのコメントが多数寄せられた。

引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）