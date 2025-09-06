“令和のグラビアクイーン”田中美久、水着で魅了「スタイル抜群」「ナイス」「美しい」
元HKT48・田中美久が、4日までエックスを更新。抜群のスタイルが際立つ水着姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回エックスでは、エメラルドグリーンの水着姿を公開。大人な表情でカメラを見つめており、本人は「見つめすぎたら、好きになっちゃうかもよ…？」とつづっている。ファンからは「スタイル抜群」「ナイス」「美しい」などのコメントが多数寄せられた。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）
