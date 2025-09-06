ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥«¥Ð¤ËÂç¶½Ê³¡õÇúÇã¤¤¡ª¡¡ÌîÏ¤²ÂÂåVS¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¤â¡¡º£ÌëÊüÁ÷¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡Ù
¡¡º£Ìë9·î6Æü19»þ¤è¤ê¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Ç13²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¥ï¥¤¡£·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤é¤¬²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£ÌîÏ¤¤È¿·»³¤Ï½é»²²Ã¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡È¾¯Ç¯¡É¤ËÌá¤ë¡©¡¡¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡Ù¤Î¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ËÃå¤¤¤¿ÍµÈ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¡×¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢²ÆµÙ¤ß¥à¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÌîÏ¤¡£¸µAKB48¤é¤·¤¯¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥í¥³¡Á¡ª¡¡¥í¥³²ÂÂå¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡£ÍµÈ¤â¡Ö¡ÊÌîÏ¤¤Ï¡Ë¤¹¤Ã¤«¤ê½÷Í¥¤À¤è¤Í¡£ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÌîÏ¤¤ò´¿·Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î½é»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤âÉé¤±¤¸¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ËÃå¤¤¤ÆºÇ½é¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¡£¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢15¼ïÎà¤Î¾å¼Á¤Ê¤ªÆù¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¤ªÆù¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âÌÛ¡¹¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë°ìÆ±¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÄÍµÈ¤é¤¬ËþÊ¢¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¡¢ÌîÏ¤VS¿·»³¤Î¡ÈÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡É¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤¹¤ë¡£¡È½÷Í¥¡É¤È¡È·Ý¿Í¡É¤Î°ÕÃÏ¤È°ßÂÞ¤ò¤«¤±¤¿Æù¤ÎÀï¤¤¤Ï¡Ä¡©
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ëÆ°Êª±à¡×¤òË¬¤ì¤ë¡£Ìó800¼ïÎà¡¢1200Æ¬°Ê¾å¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹Æ°Êª±à¤Ç¡¢ÍµÈ¤¬Âç¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ð¡£¡Ö1ÈÖ¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Ï¥«¥Ð¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ëÍµÈ¤Ï¡¢¿åÁå¤Ç±Ë¤°¥«¥Ð¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ð¤À¡ª¡×¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÂç´î¤Ó¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°ì»þ¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ®½Å¤ÊÄ»¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¬¥ó¡×¤ä¡¢¡È¤Î¤ÉÂÞ¡É¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤à¡Ö¥Õ¥¯¥í¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢100ºÐÄ¶¤¨¤ÎµðÂç¥«¥á¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¥¥ê¥ó¤Î±Â¤ä¤ê¤âÂÎ¸³¡£
¡¡Æ°Êª±à¤òËþµÊ¤·¤¿¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿Í·Ð±Ä¥«¥Õ¥§¡Ö¥«¥«¥¢¥³¥«¥Õ¥§¡×¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥Ù¡¼¥°¥ë¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÅÄÃæ¤È¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤¬¹çÎ®¡£Á´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼¡¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¡É¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÍµÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥´¥ß¤ò½¦¤¤»Ï¤á¤ë¡£³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÍµÈ¤â¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤â¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ç½¸¤á¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤Ç¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ä»ØÎØ¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡È¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÊºîÉÊ¡É¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËÌó600Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁÒ¸Ë·¿Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥à¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡£ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÇúÇã¤¤¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥«¡¼¥È¤Ï»³À¹¤ê¤Ç¡Ä¤ª²ñ·×¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥¤ÎÀä·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¹¥«¥¤¥ï¥¤¥¥¡×¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£ÍµÈ¤ÈÆ±´ü¤ÎÂçÌÚ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤ª½Ë¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£
¡¡Æ±¤¤Ç¯¡¦ÊÌ»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤¬¤é¡¢30Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¶¦¤Ë·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÍµÈ¤ÈÂçÌÚ¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö30Ç¯¤â¤ä¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¶¤¬»Å»ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÂçÌÚ¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¡Ø¥È¥ê¥Ó¥¢¤ÎÀô¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈÖÁÈ¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤½¤ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÂçÌÚ¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡È¥Ñ¥ÑÍ§¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ß¡Ø¹¬¤»¤Ê¤é¼ê¤ò¤¿¤¿¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ææµ»¤ÎÈäÏª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¤È¿·»³¤Ë¤è¤ëÂ¨ÀÊÌ¡ºÍ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤éÍµÈ¤ØÂ£¤ë¼ê»æ¡õÀ¸²Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ÌîÏ¤¤Î¡È¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·É÷¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê½Ð¤·Êª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂç¿Íµ¤¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¢¥è¥¬ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£¥è¥¬ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢9Æ¬¤Î»Ò¥ä¥®¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥è¥¬¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥´¡¼¥È¥è¥¬¡×¤ËÄ©Àï¡£½é¤á¤Æ¤Î¥´¡¼¥È¥è¥¬ÂÎ¸³¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¥ä¥®¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¡£ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È1Æ¬¤Î»Ò¥ä¥®¤¬¿·»³¤ÎÇØÃæ¤Î¾å¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢¿·»³¤âµÞ¤Ê»Ò¥ä¥®¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¶Ã¤¯¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â»Ò¥ä¥®¤¬¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡¡¤É¤¦¤·¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÂ¼¤Î¤¿¤á¤Î·ëº§¼°¾ìÃµ¤·¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç»¸ü¤Ê²ÆµÙ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÅÚ»º¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡£Ëè²ó¹±Îã¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤âÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë
¡¡¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ9·î6Æü19»þÊüÁ÷¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÍµÈ¹°¹Ô
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç10²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦Æ»¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¡¢¸¼¿Í¹¥¤ß¤Î¤È¤³¤í¤ËÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥Ï¥ï¥¤ÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥®¤È¥è¥¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï4»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë
¡Ö½é½Ð±é¤Î¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå·Ý¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÍ§¤À¤Á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ëº£²ó¤Ç¿·»³¤¯¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Ù¥¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ù¥¿¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë
¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥ª¥Õ¤Î»þ¤â¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡¡Î¹¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤È¡¢Æ°Êª±à¤Î¥Õ¥¯¥í¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤ÎÀ¼¤â¾×·âÅª¤Ç¤¹¡ª¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÌîÏ¤¤µ¤ó¤ÎÍ¾¶½¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢½é»²²Ã¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¢£ÌîÏ¤²ÂÂå
¡Ö¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤È¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»ä¤È¿·»³¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ó¡¼¥Á¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æ°Êª¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÂÎ¸³¤â¤´ÈÓ¤â¤¹¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢º£²ó»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¯µ¤³Ú¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢³Ú¤·¤¹¤®¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ
¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï°ã¤¦Ãç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤¬º£Ç¯¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´ûº§¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤â»þ¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡ªÄ«¤«¤é¤«¤è¡ª¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤Ç¡Ä¡ª¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥À¥é¥À¥é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤ï¤è¡ª¡×
¢£¤ß¤Á¤ç¤Ñ
¡Ö²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤âË°¤¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î30¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤·Êª¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡¡¸«¤É¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ø²¸ÊÖ¤·¤â¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¯¤ó¤¬¥Ó¥®¥Ê¡¼¥í¥³¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥®¥Ê¡¼¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤´ÃíÌÜ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
