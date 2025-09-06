「ストリートファイター」をハリウッドで実写映画化 主要キャスト17名を一気にチェック！
人気ゲーム「ストリートファイター」を新たにハリウッドで実写映画化する『Street Fighter』より、主要キャスト17名が一挙に発表された。
【写真】ケン、リュウ、春麗ら 実写版「ストリートファイター」キャストを一気見！
本作は、全世界でシリーズ累計販売本数5700万本を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」を原作に、『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）や『ゴジラ×コング 新たなる帝国』（2024）、「デューン 砂の惑星」シリーズなどを手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズが、カプコンと共同で製作する実写映画。
この度、主要キャラクターのキャストが決定し、撮影が本格始動した。発表されたキャストと役柄は以下の通り。
■ケン役：ノア・センティネオ（『ブラックアダム』）
■リュウ役：アンドリュー・小路（『G.I.ジョー：漆黒のスネークアイズ』『ブレット・トレイン』）
■春麗役：カリーナ・リャン（『BAD GENIUS／バッド・ジーニアス』）
■アクマ（豪鬼）役：ジョー“ローマン・レインズ”アノアイ（『僕のミッシー』）
■M.バイソン役：デヴィッド・ダストマルチャン（『オッペンハイマー』）
■ガイル役：コーディ・ローデス（プロレスラー）
■火引弾役：アンドリュー・シュルツ（『アップグレード どん底女子の幸せ探し』）
■ドン・ソバージュ役：エリック・アンドレ（『ラフ・ナイト 史上最悪！？の独身さよならパーティー』）
■ダルシム役：ヴィドゥユト・ジャームワール（『ムンバイの怖れ知らず』）
■バルログ役：カーティス“50セント”ジャクソン（『エクスペンダブルズ ニューブラッド』）
■ブランカ役：ジェイソン・モモア（『アクアマン』『マインクラフト／ザ・ムービー』）
■ベガ役：オーヴィル・ペック（ミュージシャン）
■ザンギエフ役：オリヴィエ・リヒタース（『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』）
■エドモンド本田役：後藤洋央紀（プロレスラー）
■ジュリ役：レイナ・ヴァランディンガム（テコンドー世界チャンピオン）
■ジョー役：アレクサンダー・ヴォルカノフスキー（総合格闘家）
■キャミィ役：メラニー・ジャーンソン（『モータルコンバット』）
Deadlineによると、物語の舞台は1993年。疎遠になっていたストリートファイターのリュウとケンは、謎めいた女性・春麗に誘われ、次なるワールド・ウォリアー・トーナメントに参加。再び戦いの場へと戻った2人だったが、それは拳と運命、怒りが激しくぶつかり合う過酷な闘いだった。しかしこのトーナメントの背後には、彼らを対決へと導き、過去の悪魔と向き合わせる危険な陰謀が潜んでいた…というストーリー。監督は『バッド・トリップ 〜どっきり横断の旅〜』で知られるキタオ・サクライが務める。2026年10月16日より全米公開予定。
