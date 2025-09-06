ユージ、2台の愛車が「カッコよすぎ」「これはスゴい」 ネット衝撃
タレントのユージが6日までに、自身のインスタグラムを更新。2台の愛車を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】ユージ、2台の愛車が「カッコよすぎ」「最高！」「これはスゴい」（9枚）
“車好き”で知られ、SNSでは自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。
先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿。今春には、自身のYouTubeにて2018年式の最終モデル「メルセデス・ベンツ Gクラス」W463型（G63 AMG）の納車を報告。
今回は2台の愛車とともに写るショットを公開。車体とともに服も黒で統一した。ファンからは「カッコよすぎ」「これはスゴい」「最高」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「ユージ」インスタグラム（@yujigordon）
