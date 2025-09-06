板野友美、“超豪華な新居”にネット騒然 家賃「110万円」以上 夫婦で「家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ」
元AKB48・タレントの板野友美が、6日までにインスタグラムを更新。自宅を公開すると、驚きの声が多数寄せられた。
【写真】板野友美、“超豪華な新居”を大公開 家賃「110万円」以上 ネット騒然（7枚）
板野は4日の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系／毎週木曜22時）にゲスト出演。引っ越した自宅を初公開し、家賃は「110万円」よりも上と明かしていた。
インスタグラムでは「元々インテリアや、空間デザインなどが 私自身とても好きで、一からこだわった新居です」と紹介。「お家はプライベート空間なので公開するか正直悩みました。が！！！ 『みたい！参考にしたい』などのお声も多くいただいたので、人生初のルームツアーを撮ってみたよ」と、写真を投稿した。さらに「私たち夫婦は、家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ」とも明かした。
ファンからは「素敵すぎる」「いつかこんなお家に住みたい」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）
【写真】板野友美、“超豪華な新居”を大公開 家賃「110万円」以上 ネット騒然（7枚）
板野は4日の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系／毎週木曜22時）にゲスト出演。引っ越した自宅を初公開し、家賃は「110万円」よりも上と明かしていた。
インスタグラムでは「元々インテリアや、空間デザインなどが 私自身とても好きで、一からこだわった新居です」と紹介。「お家はプライベート空間なので公開するか正直悩みました。が！！！ 『みたい！参考にしたい』などのお声も多くいただいたので、人生初のルームツアーを撮ってみたよ」と、写真を投稿した。さらに「私たち夫婦は、家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ」とも明かした。
ファンからは「素敵すぎる」「いつかこんなお家に住みたい」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）