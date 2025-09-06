『DOPE』最終回 “才木”高橋海人、さらなる能力覚醒にネット驚き「最終形態」「神の領域に…？」（ネタバレあり）
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が5日に放送され、才木（高橋）がさらなる能力に覚醒すると、ネット上には「最終形態がかっこよすぎ」「神の領域に…？」「最強能力者」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】戦いを終えた才木（高橋海人）とジウ（井浦新）
才木と陣内（中村）は、美和子（真飛聖）が見守る前で、最強の敵・ジウ（井浦新）と激突。ジウは能力の差を見せ付けながら才木と陣内を追い詰めていく。すると意識を失っていた結衣（蒼戸虹子）が目を覚まし、時間を止める異能力を発動。しかし、これもジウには効果がないのだった。
戦いの中でジウは、幼少期の才木には“生命を奪う異能力”があったことを告げる。そしてこれまでの事件は、才木が秘めているこの異能力を引き出すために起こしてきたと打ち明ける。
その後、ジウが才木に致命傷を負わせると、才木は母・美和子や妹・結衣と共鳴。そして才木がこれまで秘めていた異能力に覚醒すると、圧倒的な力でジウを制圧。さらに才木はジウの異能力をも封印する。才木の覚醒を喜ぶジウは「私を殺してくれ」と懇願。しかし才木は「あなたには罪を償う義務があります」と静かに語りかけ、ジウを殺すことなく逮捕するのだった…。
最終回でさらなる能力が覚醒した才木の姿が描かれると、ネット上には「才木くんの最終形態がかっこよすぎ」「才木くん神の領域に…？」「神々しい」といった声が続出。さらに「最強能力者が心優しい才木くんで良かった」「才木はやっぱり殺さないんだ、どこまでも才木じゃん」などの投稿も集まっていた。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
