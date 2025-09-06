『奪い愛、真夏』“元也”白濱亜嵐、ストーカー行為発覚後に異常行動 ネット恐怖＆爆笑「怪談」「バレてから大胆」
松本まりかが主演し、安田顕が共演する金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第7話が5日に放送され、ストーカー行為が発覚した元也（白濱亜嵐）が異常な行動に出ると、ネット上には「怪談じゃねーんだから」「こわ！」「バレてから大胆」といった反響が寄せられた。
【写真】ストーカー行為発覚後、異常な行動に出る元也（白濱亜嵐）
森の工房でついに結ばれた真夏（松本）と時夢（安田）。その事実を知って我を失った時夢の妻・未来（高橋メアリージュン）は、2人の職場で戦慄の個展を開催。社員たちの前で激しく求め合う真夏と時夢の絵を披露しながら、不倫を暴露する音声解説を展開する。しかも時夢が“すべて自分のせいだ”と言って真夏をかばったことで、状況はますます悪化してしまう。
そんなある日、真夏はひょんなことから、自分を一途に思ってくれる元也が、いつの間にか隣室に住んでいて、ストーカー行為を繰り返していたことを知る。壁一面に貼られた自分の写真を見て衝撃を受ける真夏。開き直る元也に対して真夏は「もう二度と…私の前に姿を現さないで!!」と怒りをあらわにする。
失意の中で自室に戻った真夏は、疲れ切った様子でベッドに横たわる。時夢を思い「会いたい…」とつぶやく真夏だったが、ベッドの下にはいつの間にか潜り込んでいた元也の姿が。彼は真夏を思って心の中で「俺が支えますから…」と勝手に約束するのだった…。
元也の異常な行動が描かれると、ネット上には「怪談じゃねーんだから」「ホラーすぎる」「ストーカーの極み！こわ！」などの声が相次ぎ、さらに「バレてから大胆行動すぎるwww」「ベッドの下入ってる偏愛男久々見たわwww」「しれっと居るけどよく入れたなwww」といったツッコミも集まっていた。
