パラリンピックの競泳女子で金メダル１５個を獲得し、「水の女王」と呼ばれた成田真由美さんが５日午前１時４８分、肝内胆管がんのため死去した。５５歳だった。葬儀は１４日午前９時半から川崎市高津区下作延６の１８の１、かわさき北部斎苑で。喪主は姉の榑松美由紀（くれまつ・みゆき）さん。

指定されたインタビューの場所に訪れた成田さんは満面の笑みだった。２１年東京パラリンピックの開幕２か月前に同席したタレント・高橋みなみとの対談企画。場所は「いきつけ」だという川崎市内の洋菓子店。同席した記者にも「ぜひ食べていってくださいね」とケーキを勧めてくれた。「他のもお勧めなので、ご家族に」と営業上手な一面も見せてくれた。なかなか対面で取材もできない中、少しだけ「コロナ禍前の世界」を思い出せたことを今でも覚えている。

インタビューでも「水の女王」と呼ばれた成田さんの神髄を感じることができた。「緊張感は挑戦するから楽しめる。終わったあと『やった』と思えるから大事なんです」。５１歳だった東京大会では「子供にしちゃ小さく、孫にしちゃ大きい」という中学、高校生の初代表組を励まし、自らは最後に５０メートル背泳ぎで６位入賞。成田さんの思いが脈々と次世代につながっていくことを願いたい。合掌。（東京パラリンピック担当・遠藤 洋之）

◆成田 真由美（なりた・まゆみ）１９７０年８月２７日、川崎市生まれ。１３歳で脊髄炎を発症し、両下肢まひに。パラリンピックは９６年アトランタから２００８年北京まで４大会連続出場し、金メダル１５個を含む計２０個のメダルを獲得。東京五輪・パラの招致に携わり、１４年に現役復帰して１６年リオ大会では５０メートル背泳ぎで日本新。２１年東京大会も混合リレーなどで通算６度目の代表に選出された。