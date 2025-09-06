◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク ）

ドジャースの緊急先発変更に、オリオールズも急対応ー。オリオールズは５日（日本時間６日）、本拠でのドジャーズ３連戦を迎える。同カードの初戦となったこの日、ドジャースの当初先発予定グラスノーから、急遽、大谷翔平投手に変更に。オ軍のマンソリーニ監督代行は、試合前にメディアに対応。唐突の”大谷登板”の一報に仰天した様子を振り返った。

午後３時３０分。試合前、ミーティングに向かっていた同監督代行のスマートウォッチのブザーが鳴ったという。「大谷が先発」の一報。「誰かがふざけているのかと思った（笑）」

「大谷が投げるようだ。まずスタメンを変更する。先乗りスカウトや、打撃アナリシスなどチーム総出で今、対応していると思う。大谷は（ここで）予想していなかったので。多分、月曜日じゃないかと想像していた。我々は、なんとか、いいアプローチができるように模索する。ベストを尽くすだけだ」

大谷はボルティモアでのオリオールズ戦は過去２試合に登板し１勝０敗。防御率は６・７５。１２イニングを投げ、９被安打９失点。６本塁打、２与四球、１２奪三振。２０２３年５月１５日以来となる。

「彼は、特別の存在。多分、ベーブ・ルース以来、誰もみたことがない。投げて、打って…。ルースさえ、ある時点で投げることはやめた。彼のプロフィールをみると、他に誰もいない存在だと思う。健康体の時は、エース級の存在だし、メジャーで３本の指に入る打者でもある」とマンソリーニ監督代行も、大谷の異質さに感嘆を隠せない。

前カードは、ドジャースとナ・リーグ西地区首位を争うパドレスを相手に３タテ。オ軍はプレーオフ出場の望みがほぼ絶望的となっているが、ドジャーズ相手に”上位いじめ”なるか。

また、同カードの最終日となる７日（同８日）に先発予定のオ軍・菅野智之投手は、ブルペン投球練習やダッシュなどを行い、今季１１勝目を目指して調整した。