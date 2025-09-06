ブロガーの「おーちゃん」さんが、娘の結婚式のエピソードを描いた漫画がインスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「結婚式は挙げない」と言っていた娘から、招待状が届きました。その結婚式は…という内容で、読者からは「泣いてしまいました」「幸せな気持ち」「すてきな夫婦！」などの声が上がっています。

母の心に残る大切な1日

おーちゃんさんは、インスタグラムとブログ「娘ときどき孫日和」でエッセー漫画を発表しています。おーちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

おーちゃんさん「ちょうど1年前のことなのですが、自分にとって大切な思い出なので『絶対残したいな…』と思っていたからです。これから毎年夏になるたびに、思い出すことでしょう」

Q.「結婚式は挙げない」と言っていた娘さんに、どのような心境の変化があったのでしょうか。

おーちゃんさん「漫画の通りで、旦那さんの後押しがあったのだと思います。『お母さん、娘さんの花嫁姿を見たいですよね？』とよく話題に出していましたから」

Q.式の準備をする娘さん夫婦の様子はいかがでしたか。

おーちゃんさん「娘からの事後報告では、娘よりも旦那さんが毎晩いろいろと調べてアイデアを出して、それを2人で相談しながら作っていったそうです。旦那さんがMVPだと思います」

Q.式から1年たって、娘さんたちと式の思い出話をしますか。

おーちゃんさん「近くに住んでいないのもあってまだ話題には上がっていませんが、昨年の結婚式直後は招待客皆さんが喜んでくれたそうで、娘夫婦はご満悦でした」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おーちゃんさん「皆さん本当に心優しい方々ばかりで、たくさんの祝福のコメントをいただきました。ありがたいことです」