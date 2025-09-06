光と映像が幻想的でどこか懐かしさのある世界観を生み出します。長野市松代町で開かれるライトアップイベントを前に、４日夜、試験点灯が行われました。



虫たちの鳴き声が響く、秋の夜。



七色の光に照らされたのは、長野市松代町に残る国の史跡で江戸時代末期に建てられた真田邸です。今月13日から庭園のライトアップが企画されていて、その試験点灯が行われました。市などの主催で9回目となるライトアップ。





中でも6年ぶりとなるのが…。時計の針が逆戻りし映し出されたのは、月や美しい花々…。そこに現れる絵巻物の世界。土蔵を利用したプロジェクションマッピングです。縦7メートル横12メートルの壁に、真田邸が築かれた江戸時代末期の松代藩が映像で表現されていきます。中には、松代に伝わる調度品やゆかりある葛飾北斎の絵など当時花開いたと言われる豊かな文化や芸術が優しい音色の音楽とともに映し出されていました。長野市観光振興課 塩川駿主事「より多くの方に文化財のいろんな姿を見てほしいということで、昼とは一味違った幻想的な雰囲気でお年寄りからこどもまで楽しんでいただきたい」イベントは９月13日から2日間、午後6時から開かれます。