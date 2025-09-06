最強棋士・藤井聡太の傍らには、時にやさしく、時に厳しく（？）寄り添う師匠・杉本昌隆八段の姿があった。最強の弟子の入門から八冠前夜まで、「週刊文春」の人気エッセイがついに文庫化。『師匠はつらいよ 藤井聡太のいる日常』（文春文庫。）

「出会いの季節」(2021年4月8日号)



ひときわ輝きを放つ小学1年生の才能

四月である。気持ちがリフレッシュされ、春の暖かさも相まって何となくウキウキする季節でもある。

新年度もスタート。新社会人、人事異動、新しい上司と部下。出会いは楽しみもあり、少々不安でもある。

私は最近「杉本師匠」と呼ばれる。なぜ師匠なのか？ 今更だが、それはあまりにも有名な弟子、藤井聡太二冠の存在ゆえである。

将棋界の師匠と弟子の関係は、会社で喩えるなら上司と部下。だがその出会い方は様々である。

将棋界では原則、プロを目指す少年少女は棋士の養成機関「奨励会」に入会する。このとき師匠が必要になり、身近な棋士にお願いすることになる。その棋士が受けてくれるとは限らず、これは縁のものである。

厳しい世界だけに師匠側から弟子をスカウトするケースは少なく、私も自分から声を掛けることは決してない。しかし、とてつもない才能を持った子どもに出会ったとき、その主義が揺らぐことがある。

藤井聡太少年が東海研修会（研修会は、将棋を本格的に学ぶ少年少女を育成する組織）に入った小学一年の頃、私はそこで幹事をしていた。輝く才能は当時からで「この子は将来、間違いなく超一流の棋士になるな」と私は確信していた。

聡太少年が四年生の頃、夏の奨励会試験を受けると聞いた。果たして師匠は誰なのか？ 幹事だからといって自分が頼まれるとは限らない。でもあれだけの才能。その成長をそばで見届けたい。いっそこちらから声を掛けようか……。

実はこの頃、私は対藤井戦（？）に備えて鏡の前でスカウトの練習をしていた。

「藤井君、プロを目指すならうちの一門にこない？ おやつも食べ放題だよ」

うーん却下。軽すぎる。では熱血上司風ならどうだ？

「聡太、黙って俺についてこい」

全然だめだ。自分のキャラから程遠い。

そうなると、やはり自然が一番か。

「藤井君、師匠は決めたかな？ 分からないことはいつでも相談に乗るよ」

おっ？ 押しつけ過ぎない程度に将棋界の先輩をアピール。完璧ではないか！ さすがの天才少年も、これが後の師匠の布石になるとは読めまい。（あれ？ 別の先生に弟子入りするはずが、なんで僕は杉本門下になっているんだろう？）となったりして……クックックッ。夜中に一人、黒い笑みがこぼれる。

まったく良い歳の大人が何やっているんでしょうね。

しかし翌日になると急に冷静になる。結局、本人に話しかけることもなく練習の意味もなかったのだが、それから程なくして聡太君とお母さんが私の元に弟子入りの挨拶に来られた。案ずるより産むが易しである。

弟子入り直後の対局で、まさかの師匠敗戦！

弟子入り直後に指した記念の対局で私は敗戦。後にテレビ含め、様々なところでこれが話題になる。

「藤井さんは十歳のとき師匠に勝ったって」

「それって師匠が弱いだけじゃないの？」

天賦の才を持つ弟子を身近にして分かるこの苦悩。師匠はつらいよ。いやいや、だがこれが結構嬉しくもあるのだ。

この春、読者の皆さんにも素晴らしい出会いがありますように。この連載もご愛読いただけたら幸いです。

（記念すべき第一回。この段階では、この連載がこんなに長く続くとは思っても見なかった。）

（杉本 昌隆／文春文庫）