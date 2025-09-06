師匠は見た！ 史上初の八冠達成――最強棋士・藤井聡太の二冠時代の“弱点”とは？
最強棋士・藤井聡太の傍らには、時にやさしく、時に厳しく（？）寄り添う師匠・杉本昌隆八段の姿があった。最強の弟子の入門から八冠前夜まで、「週刊文春」の人気エッセイがついに文庫化。『師匠はつらいよ 藤井聡太のいる日常』（文春文庫）。
【画像】藤井聡太竜王・名人と師匠・杉本昌隆八段のツーショット
その中から「藤井二冠の“弱点”？」（2021年8月5日号）を転載する。
杉本昌隆さん ©文藝春秋
トークショーで披露された意外な弱点!?
ストレート防衛を期待するべきか名古屋対局を待ち望むべきか、それが問題だ。
藤井聡太二冠の防衛で幕を閉じた第九十二期棋聖戦。第三局の形勢が揺れ動いていたとき、名古屋・万松寺での第四局開催を待つ地元ファンの心も揺れていたはず。まるでハムレットのようである。
とはいえ現役最強・渡辺明名人相手に一勝でも返されるとシリーズの流れまでが変わる恐れがある。三連勝の防衛は藤井二冠自身はもちろん、ファンも安堵したシリーズであったはずだ。
本来ならそこで終わりの棋聖戦。しかし第四局開催予定日の前日、万松寺の全面協力を得て、大盤解説予定地の大ホールで藤井二冠の防衛祝賀会が行われた。
幅約百メートルの広い会場に約四百人の将棋ファン。正式な就位式とは別の、藤井二冠の地元ならではの盛大な祝賀会であった。
進行司会は中京圏で活躍する講談師・旭堂鱗林さん、将棋連盟の理事挨拶は私。地元色が濃いが、ゲストも豪華である。将棋好き芸人・サバンナの高橋茂雄さんと第四局の立会人だった先崎学九段。藤井二冠との三人トークショーは祝賀会の目玉で大いに盛り上がった。
対局中でない藤井二冠の表情は非常に朗らか。
「駒袋のヒモが固く締まっていると、解くのに苦労するときがあります」
自ら弱点を暴露する藤井二冠。タイトル戦開始前にそんな窮地に陥っていたとは……。
なお、対局前の駒を磨き、駒袋のヒモを結ぶのは記録係の役目である。
（藤井先生の対局だからヒモをしっかり結んで失礼がないようにしよう）
こんな記録係の配慮が藤井二冠を困らせていたとしたら、ちょっと切ないなあ。この記事を読んで愕然とする記録係がいたりして……。
「誕生日 弟子より師匠が もの思う」
実はこの祝賀会の翌々日は藤井二冠の誕生日。叡王戦の主催社・不二家からバースデーケーキのサプライズがあり、そのプレゼンターは私であった。
万松寺・大藤元裕住職の扇子を借りローソクの火を消す。いつも誕生日には関心がなさそうな藤井二冠だが、きっとこの日は代わりにファンが楽しんだはずだ。
会も終わり控室。実は私、対局以外で藤井二冠と会うのは久しぶりであった。
「外泊多いから全然家で寝ていないでしょう？」
「いえ、七月は××日間家で寝ます」
それは一カ月の約三分の二。正確な数字の即答に（そういう子だった）と思い出した。
関係者から控室へ差し入れられたお菓子。山分けして半分を私が貰い、残りを藤井二冠に手渡す。
「藤井君、もう一個余分に持って帰ったら？ 家で食べるでしょ？」
「はい、では……」
若干戸惑いながらリュックにそれを詰める藤井二冠。うん、まだまだ子どもだ……って自分がそう思いたいだけか。スニーカーでなく革靴のもうすぐ十九歳の藤井二冠を見て浮かんだ。
〈誕生日弟子より師匠がもの思う〉（字余り）
夏休みは学生の弟子たちも勝負の日々。いつの時代も若い人の成長は眩しく、こちらは時の流れを感じつつ元気をもらうのだ。
（杉本 昌隆／文春文庫）