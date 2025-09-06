◇ナ・リーグ ドジャース―オリオールズ（2025年9月5日 ボルティモア）

ドジャースが5日（日本時間6日）のオリオールズ戦に向けた先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH兼投手」で出場することになった。本来はタイラー・グラスノー投手（32）が先発する予定だった。

緊急事態について、デーブ・ロバーツ監督はグラスノーが背中を張りを訴えたため登板を回避し、大谷が代役になったと説明。「今日の午後早く、タイラーが背中の張りを訴えてきた。無理をして運を試すようなことはしたくなかったし、背中のことは慎重に扱わないといけない。数日間先延ばしにして来週の頭に登板できればという考えだった。危険にさらしたくなかった」と説明した。

一方で「翔平は身体の調子も良くて、今夜ボールを握りたいと言ってくれた」と言及。大谷は体調が良く、プライアー投手コーチと話し合い、最終的に決定したという。手術明けからこれまで大谷は5回まで登板イニングを伸ばしていたが、同監督は「状況を考えると、少し短くなるかもしれない。本人はボールを握れることを楽しみにしていたけど、どれだけ効率よく投げられるか次第だ」と緊急措置のため、状況を見ると明かした。

以下、同監督との一問一答から。

――グラスノーに代わり大谷が先発することになった経緯は

「今日の午後早く、タイラーが背中の張りを訴えてきた。無理をして運を試すようなことはしたくなかったし、背中のことは慎重に扱わないといけない。数日間先延ばしにして来週の頭に登板できればという考えだった。危険にさらしたくなかった。その一方で、翔平は身体の調子も良くて、今夜ボールを握りたいと言ってくれた」

――週末の先発は山本とカーショウで変わらないか

「その通り。週末の予定は変わらない」

――グラスノーの故障はいつ起こったのか

「昨夜遅く、飛行機を降りた後あたりに違和感があったと思う。ただ、本格的に症状が出たのは今日の午後だ」

――大谷には急な登板になるが

「確かに短い準備期間ではあるけど、病気で登板を延ばしていたこともある。本人は調子がいいと言っているし、トレーナーや必要な関係者全員がゴーサインを出した」

――通常通り5回を投げる予定か

「状況を考えると、少し短くなるかもしれない。本人はボールを握れることを楽しみにしていたけど、どれだけ効率よく投げられるか次第だ」

――大谷に伝えたのはいつか

「今日の午後2時か2時半ごろ、彼はマーク・プライアー投手コーチと話した」

――月曜先発予定だった大谷はルーティーンを変えることになるが

「彼自身、学んでいると思うけど、適応できる力を持っている。ルーティーンは大事だが、その場で反応して調整する意志や力もまた大事。翔平はチームのために自分を犠牲にしてくれた。そこは本当に尊敬している」

――この登板がチームに刺激になることを期待しているか

「そうなると思う。先発投手は決まったルーティーンがあるのに、それを変えてまで登板するというのは、彼がチームをどう思っているかを物語っている。だからチームの選手たちも必ず応えると思っている」

――グラスノーの今回の負傷が重症でないと感じる理由は

「選手本人を信じているってことと、彼自身が出場したがっているっていうのもある。それに早い段階で手を打てたと思っているし、ケガをしたわけじゃない。ただ背中の張りなんだ。だから今回の登板を回避することで、来週の頭には登板できるはずだと考えている」

――過去の背中の負傷と関連があるのか

「そうは思わない。まったく別のものだと思うし、これまで彼はうちにとって本当に大きな存在だった。だから関連があるとは考えてない」

――ロハスが昨夜、今のチームには喜びが欠けていると言っていたが

「確かに。ただ言わせてもらうと、去年の今頃も似たような雰囲気だったと思う。チームの方向性を探っている最中で、無理やり喜びを作るのは難しい。選手たちはちゃんと準備して、一生懸命プレーして、勝ちたい気持ちもある。ただ正直に言うと、こういう苦しみはチームにとってプラスになると思ってる。なぜなら、このゲームに関してもっと気をつけないといけないことがたくさん浮き彫りになったからだ。勝ち続けていると見過ごしてしまうこともある。だけど今の状況は、ゲームのあらゆる側面でこのチームにとって有益になると思っている」

――数週間前に、個人の成績や苦しみを忘れてチームの状況に集中してほしいと言っていたが、この2週間でその変化は見えてきたか

「少しずつ形になってきていると思う。選手それぞれに自分の興味や事情があって、それをどうやって勝利という最終的な目標に向けてまとめていくかが大事なんだ。ベテランもいれば若手もいる。出場機会を争っている選手もいれば、不調の選手も好調の選手もいる。そういういろんな要素を一つにまとめて、毎晩“勝つ”という共通のゴールに向かう。その過程に今取り組んでいるところだ」

――これだけ長く苦しい状況が続いているのは珍しいが、それでもまだ首位にいて、最終的な目標に到達できる状況にあるという現実を見失わないことは難しいか

「確かにそこが課題のひとつだと思う。ただ、現状を受け止めてくれている点は評価している。みんな不満を抱いているし、苛立っているし、何とかしたいと思っている。満足している選手はいない。本当にいないんだ。ワールドシリーズを勝ち取るには、改善しなきゃいけない部分がまだまだあるってことはみんな理解している」

――スミスの状態は

「今日は少し走った。握力はよくなってきたけど、まだ痛みがあるし腫れも残っている。ただ前よりは引いてきた。今夜は出場できない。日ごとの判断になる。明日や日曜については楽観的に見てはいるが、確実なことは言えない」

――休養を取れば残りのシーズンに支障は出ないのか、それとも長引かないように気をつけつつできるだけ早く戻すべきなのか

「いい質問だ。正直、その答えは分からない。打撲はシーズンが終わるまで残るものだと思う。どの程度スイングやスローに影響するかは分からない。ただ腫れが完全に引くことは今季中にはないだろう。でも管理できる範囲だと思うし、彼に影響が出ないことを願っている」

(取材・杉浦 大介通信員)