後ろ姿って自分では見られないもの

成田 狂言『川上』を演じたものを撮った映画（野村さんを追ったドキュメンタリー映画『六つの顔』。現在公開中）をご覧になって、何か発見はありましたか？



野村万作さん（左）と成田悠輔さんが初対談

野村 発見というほどではないんですが、たとえば皆さんがご覧になるお芝居で、盲目の役の人が出てきたら、たいていはこうやって（後傾して）歩いていますよね。

ところが、この映画の狂言ではこうやって（前傾して）います。これは杖を突きながら、手も前に差し出して、物とぶつかることを避けているから、こういう動きになるわけです。これは能に出てくる盲目の人も同様で、前傾で杖を突く。

つまり江戸期以降の目の見えない方の表現（後傾）と、室町期の狂言や能の表現（前傾）とは違うんだな、と映像を見ながら改めて思いました。

成田 映像という共通形式に落とすことで、違う分野や時代の芝居の姿勢や運動の異同を比べやすくなりますね。さらに映画だと、舞台や客席にいる人間の視線とは全く違う場所や角度から見ることができますよね。たとえば中空から少し見下ろすように万作さんが撮られているシーンが印象深かったです。天からの視線と言いますか。

野村 それでいえば、『釣狐』でキツネが罠の餌を狙っている場面で、今の銀座ではなく大曲（東京・新宿区）にあった時代の観世能楽堂（当時は観世会館）の二階席から、カメラマンが撮った面白い構図の映像（1966年）があったことを思い出しました。それで今回、そのビデオがNHKにあるというので、使わせてもらったんです。

それからもう一つ、犬童監督のアイデアだと思うんですが、さきほどの『川上』で、お堂にこもって「南無地蔵大菩薩」と拝んでいる男を、反対側（背中側）から撮っているところがあるんです。一瞬「おや？」と思ってから、「ああ、なるほどな」と。あれも面白いシーンでした。

成田 後ろ姿ってご自身では見られないものの代表じゃないですか。

野村 そうですよね。

成田 天からの視点や、陰から覗き見ているような視点が入っているのが、この映画の面白さだなと思いました。

野村 そうですね。

成田 世阿弥の言葉で「離見の見」というのがありますよね。演じる本人から見た「我見」と客から見た「離見」に対し、そのどちらでもない第三の眼のような視点から分裂する両者を統合した「離見の見」で見よ、という。今回の映画はカメラやクレーンといった技術による離見の見の実現なのかなとも思いました。

野村 そうやって見ていただけると、世阿弥さんも喜ぶと思います（笑）。

野村万作アバターが600年後も

成田 狂言には室町時代から600年を超える歴史がありますね。それだけ長い歴史によって映像化が可能になったとも言えます。

野村 そうですね。

成田 今からさらに600年後の狂言はどうなっていると思われますか？

野村 未来の狂言……。何をやるにしても「狂言師」としての枠はあると思うんですよね。

たとえば、この着物をくれた観世寿夫が主宰していた「冥の会」がベケットの演劇『ゴドーを待ちながら』を上演したことがあって、僕も出てくれないかと頼まれたんだけど、「難しいものはできませんよ」と言って降りちゃったんです。結局、僕の兄（野村萬）や観世寿夫の弟の静夫という方々でなさったんだけれども。そういう前衛劇を狂言や能の人間ができると、僕は思いませんでした。

実はその前にも、岩田豊雄さん、つまり作家の獅子文六さんですが、「『ゴドーを待ちながら』という面白い演劇があるからやってみたらどうだい」と言われたことがありました。「これは狂言師には無理だよ」と僕は思ったんです。だから、何でもかんでもやってきたわけではなくて、やはり見境をつけながらやってきたつもりなんです。

成田 ただ、万作さんは生涯を通じた演技・作品が映像として残る最初の世代でもあります。それは600年後に向けて残っていきますよね。その映像をデータとして食べた万作さんのAIアバターが600年後も演じているのではないかと。良いことなのか悪いことなのか分からないですけれども。

野村 “残す”という精神はいいのですが、“残っちゃう”となるとちょっと違う。

