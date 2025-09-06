〈【夫人が明かす秘話】「ピンク映画第1号」を撮った小林悟監督が、台湾で『まぼろし探偵』のリメイクを作ることになった理由とは【空想特撮活劇『ドラゴン・スーパーマン』】〉から続く

9月1日、開催中の大阪アジアン映画祭で『糸の輪』が上映された。上映後の舞台挨拶には、寺嶋環監督、主演の和音さん、五条おとさんが登壇。寺嶋監督は早稲田大学文学部に在籍しながら、ENBUゼミナール監督コースに学び、卒業制作として本作を撮った思いなどについて語った。

（左から）寺嶋環監督、和音さん、五条おとさん ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

「手を動かしながら会話してるみたいなのが、いいなと思って」

『糸の輪』は、学生生活やアルバイトなどの日々に違和感を感じている大学生・百瀬波留（和音）が主人公。波留は偶然、毛糸の玉をひろい、喫茶店で編み物をする女性・月本織（五条おと）と出会ったことから、自分自身と世界とを少しずつ編み直していくことになる――。本作は「（ENBUゼミナールの）卒業制作として始めました」と語った寺嶋監督は、編み物を題材にした理由について続けた。

寺嶋環（以下、寺嶋） 映画を撮ること自体がほとんど初めてだったのですが、編み物をしている友だちが周りに結構いたり、喫茶店で編み物をしている女の子たちを見かけたりすることがありました。あまり喋ってはいないけれど、手を動かしながら会話しているような、すごく独特な空気感がいいなと感じていました。それを題材にして映画を撮ってみたいと思いました。

そこでシネマプランナーズ（映画の製作支援、募集告知サイト）で募集したところ、お二人（和音・五条おと）が別々に応募してくださったんです。どちらか一人に決められなくて、ペアでオーディションをしようと思った時に、たまたまお二人が元々お友だちだったということがわかりました。それがあったからこそ、すでに関係性ができている、慣れている空気感があったので、それをうまく映画に活かせたらいいなと思い、一緒にお願いすることにしました。

和音 オーディションの時、どんな人が来るんだろうとドキドキしながら行ったら、すごく知っている顔がいて（笑）。五条さんの持つイメージが、私が考えていた役にすごくハマっていたので、その時に「運命だな」って思ったんです。まだ決まってもいないのに（笑）。なので、本当に決まって撮影することになった時は嬉しかったですし、運命的なものを感じた瞬間でした。

五条おと（以下、五条） 和音ちゃんとは一緒にお芝居をした経験はそんなに多くはなかったんですけど、彼女の感受性や感情の豊かさをすごく信じながら撮影に臨めたなと思います。

セクハラオヤジを毛糸で“襲撃”させた真意

外側と内側の自分にずれがあり、生きづらさを感じている波留には、寺嶋監督自身が投影されているのではないかと問われると、

寺嶋 はい。生きづらさというと言葉が広いかもしれませんが、私はずっと自分が恵まれているという感覚があって。東京出身で、いろいろなものが揃っている環境で育ってきたのに、どこか心が落ち込んでしまったり、周りの中にうまく入れないなと感じてしまったりする瞬間に、すごく申し訳なさを感じて生きてきました。そういった感情を、作品にしてしまおうと思って作ってみました。

映画の冒頭、スナックでアルバイトする波留に、中年男の酔客が、下品なセクハラ言動を繰り返すシーンがある。女性なら誰しも身に覚えがありそうな場面。そしてラスト間際、波留と織は、毛糸を手に中年男を“襲撃”するのだが……。予想を裏切る展開が待っていた。

寺嶋 最初に典型的な“おじさん”を登場させた以上、彼に対して何かしらアクションを起こさないと物語が締まらないなと思っていました。最初は「お前みたいなおじさんは時代錯誤だ」といった内容のセリフを4行くらい書いていたんです。でも、何か違うなと。単純に復讐するのでなく、これまで編んできたものや、その絡まり自体を相手にぶつけて、「お前も一緒に絡めて私は生きていくんだ！」というラストシーンにしました。

（波留と織の関係については）自分に描ける関係性がこれしかなかった、という答えになってしまうのですが、恋愛も友情もうまく描けなくて。でも、言葉としてのコミュニケーションだけじゃない、もっと身体的なコミュニケーションを取っている空間を描きたいなと思っていました。誰かと仲良くなるのってすごく難しいと思うんですけど、その恐れとか、人を知ることに踏み込む時の怖さとか、そういうものを描きたいとずっと思っています。自分が人間というものを全部はわからないし怖いけれど、そんな中でも会話だけじゃない部分で何か繋がりを持てる人が、この世界にいるのかもしれない。そういう人と出会える嬉しさや奇跡みたいなことを描きたいなと思って書きました。

作品がきっかけで編み物が「かけがえのない人生のパーツ」に

和音 私にとって一番良かったのは、この作品がきっかけで編み物を始めたことです。まさか自分がこんなに編み物をやるなんて思っていなかったので、自分の人生にとってかけがえのないパーツになりました。今でも色々編んでいます。また、役柄の波留に共通する部分が多くて、私自身も高校生の時に不登校だった経験があるので、当時の自分が報われるような感覚もあり、すごくいい出会いだったなと思います。よかったら、皆さんも編み物をしましょう！

五条 私が演じた役は、当初は自分とは遠くて人物像がずっと掴めないままでした。でも、演じるにあたって、彼女が波留にとって夢みたいな人だったらいいなと思って演じていました。今改めて作品を観て、人との繋がりというものを再認識しました。ずっと一緒にいる人が全てではなく、本当に一日だけとか、色々な付き合い方があるけれど、それは人生の中で存在し続けるんだなと。そういうことを考えるきっかけになったのが嬉しいです。私もあれからずっと編み物をやっていて、寝る間も惜しんでやってしまうくらいハマってしまってます。撮影当初は不器用すぎて、和音ちゃんの方が上手くなってしまったのですが（笑）。本当に素敵なものにたくさん出会わせていただいた作品です。観ていただいて、本当にありがとうございます。

主演二人ともがハマるとは、編み物の魅力おそるべし。

『糸の輪』



STORY

大学生の百瀬波留は外側に接する肉体と、その中に閉じ込められた自分自身との間でゆらぎ、がんじがらめになっていた。ある日、道端で毛糸を偶然拾い、喫茶店でひとり編み物をしている月本織と出会う。織と一緒に編み物をすることで、波留は自分自身と世界とを少しずつ編み直していく――。寺嶋環監督のENBUゼミナール監督コースの卒業制作作品。



CAST&STAFF

監督：寺嶋環／出演：和音、五条おと／2025年／日本／75分

