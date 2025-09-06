「忘れてた…」では済まない！ 相続後の名義変更を忘れて大損した人のリアルな話

愛車の名義変更をしないと

“車検も売却もできなくなる”という大問題

愛車も立派な相続財産！

忘れがちな名義変更の重要性

国税 相続財産に自動車があったら、これも相続手続きが必要ですよね。

前田 はい。車検証に所有者が登録されていますよね。その所有者が亡くなったら、相続人の名義にしないといけません。

放置はNG！

名義変更をしないとどうなる？

そうしないと車検がとおりませんし、自動車を売ったり廃車したりすることもできません。法律上は所有者が代わったら15日以内に名義変更の申請をするルールになっています。

手続きは面倒？

普通車と軽自動車で異なる窓口

無知 自動車の名義変更の手続きは、めんどくさいのでしょうか？

前田 そこまでめんどくさくはないのですが、普通自動車と軽自動車で窓口や手続きが違います。

ステップ・バイ・ステップ！

普通自動車の名義変更ガイド

普通自動車の場合は、車のナンバープレートを管轄する運輸支局が窓口になります。新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局に書類を出して、名義変更の手続きをします。

最低限必要になる書類は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの「戸籍謄本」「車検証」「申請書」「手数料納付書」の4つです。手数料納付書には、500円分の印紙を貼る必要があります。

誰が手続きする？

「代表相続人」パターンで必要な追加書類

ほかに必要な書類は、「代表相続人」が手続きをするか、「相続人全員」で手続きをするかで違います。

国税 普通は代表相続人がやるでしょうから、そのパターンで教えてください。

前田 はい。その場合、相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」、新所有者の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。もし遺言書があれば、遺産分割協議書に代えて「遺言書」を持参してください。

時価100万円以下なら裏ワザも！

手続きを簡略化する方法

相続する自動車の時価が100万円以下の場合は、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」という簡単な書類を使って手続きすることも可能です。

POINT 保有する車の所有者が代わったら15日以内に名義変更の申請を

