Metaは、同社のSNSサービス「Instagram」のiPad専用アプリの提供を開始したと発表した。iPadOS 15.1以降に対応するiPadで利用可能。Androidのタブレット専用アプリも今後提供予定とする。

以前から多くの利用者の要望があったことを受けて開発し、より大きな画面でInstagramを楽しむためにデザインを最適化したという。

ゆったりくつろぎながらリール動画を視聴

大画面でアプリを利用する際は、リラックスした状態でくつろぎながらエンターテインメントを楽しむ人が多い傾向があることから、アプリを開くと最初に「リール動画」が表示されるようになったという。リール動画はInstagramアプリから作成・共有できる短尺動画。

画面上部には「ストーリーズ」が位置し、友達の投稿に更新がないか確認したり、左側にあるメニューからDMをタップしてメッセージを送ったりできる。

新しい「フォロー中」タブで最新のコンテンツを確認

iPad専用アプリには新しい「フォロー中」タブを導入。お気に入りのアカウントの投稿を見逃さないようにできる。フォローしているアカウントが投稿したコンテンツを、「すべて」「友達」「最新」の表示順で表示して楽しむことができる。

大きな画面に最適化したデザイン

iPad専用アプリはシンプルさを維持しながら、モバイルよりも画面が大きいという点を活かし、より少ないタップ数で様々な機能を楽しめるようにデザインしたという。

たとえばメッセージ画面では、やりとりしている人やグループの一覧を表示しながらDMを読んだり返信したりすることができる。リール動画はフルサイズで再生したままコメント欄を開くことができるため、他のユーザーの反応を見ながら視聴できる。