金融資産7200万円・65歳「クソ株と言われた銀行銘柄が爆上げ」元本650万円が2500万円に
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（57歳）
居住地：福岡県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人350万円、配偶者0円
現預金：1200万円、リスク資産：6000万円
▼リスク資産内訳
日本株：6000万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、三菱UFJフィナンシャル・グループ＜8306＞とのこと。
最初の購入は「2018年」。「金利ゼロでクソ株と言われていた銀行銘柄ですが、いずれ金利は戻ると思いました。バブル期の金利を経験していたし、アベノミクスで回復する」と信じて購入を決めたと言います。
大きな節目となったのが「保有から約8年後の2025年4月」。この時の平均取得単価が「543円」、保有株数は「1万2200株」で、「元本約650万円が約2500万円」に達し、「4バガー」近くまで達したとあります。
それにくわえて「不思議と戦略を切り替えてからは、保有銘柄が全部右肩あがりの爆上げしています。ちなみに保有は、日本たばこ産業＜2914＞、オリックス＜8591＞です」とも明かします。
値上がり後の三菱UFJフィナンシャル・グループ株もまた「全て保有のまま」だそう。持ち株を全て合わせると「年間配当が200万円なので老後資金のために」今後も保有を続けるつもりとのこと（なお2025年8月時点で三菱UFJフィナンシャル・グループ株は最大で1株2370円まで上昇しています）。
将来「やりたいことができる手段が増えた」と喜びをかみしめておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
「三菱UFJフィナンシャル・グループ株で4バガー達成、保有数は1万2200株」投資歴は「約11年」、日本株を中心に運用しているという60代の投稿者男性。
