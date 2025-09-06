もはや隠せてない…韓国の人気女性アナ、スタイル強調の白Tショットに「美貌更新」「完璧すぎ」の声【PHOTO】

韓国の人気女性アナウンサー、クァク・ミンソンの“美スタイル”がファンを虜にしている。

【写真】クァク・ミンソン、思わず目が行く“めりはりボディ”

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「最近、何の運動してる？ぜい肉を整えたい人にオススメ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、トレーニングルームとみられる室内で鏡越しに自撮りをするクァク・ミンソンが写っている。何より際立つのはスタイルの良さで、タイト目な半袖Tシャツからは圧巻のボリューム感があらわに。思わず二度見してしまうような貫禄の美貌で、多くのファンを魅了させていた。

投稿を目にしたファンからは、「自己管理が完璧すぎる」「今日も美貌更新」「女神みたい…」「綺麗です！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のサッカー選手ソン・ミンギュとの熱愛説が浮上。以降は仲睦まじく交際を続けていることで知られたが、ソン・ミンギュが今年5月3日のリーグ戦で得点後、片膝をついて指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露したことで注目を集めた。

ソン・ミンギュによると、その後クァク・ミンソンに正式にプロポーズをしたようで、今冬に結婚式を挙げる予定だという。

◇クァク・ミンソン プロフィール

1992年3月4日生まれ。韓国・大田出身。身長164cm。淑明（スンミョン）女子大学のメディア学部を経て、2016年にMTNのアナウンサーとしてデビュー。2019〜2020年はゲーム専門チャンネル「SPOTV GAMES」所属でアナウンサーを務め、現在はSTARITエンターテインメントに所属している。自身のインスタグラムでサッカーチームのユニホームを着用した写真をたびたび投稿することから、“サッカー女神”の愛称で人気を博している。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務める。