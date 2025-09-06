◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に急きょ「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場する。この日登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板回避。体調不良のため３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦の登板を回避し、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発することが発表されていた大谷の“漢気登板”が決まった。

この日の試合前に取材対応したロバーツ監督は「今日の午後になってタイラー（グラスノー）が背中の張りを訴えた。昨晩遅くに飛行機から降りた後に何かあったようだが、今日の午後にハッキリと（症状が）表れた。我々は無理をさせないようにするのが最善だと判断した」と説明。「最も重要なのは翔平が気分がいいと感じていることだ。病み上がりではあるが、トレーナーや関係者全員が（大谷が登板することを）了承した」とした。プライアー投手コーチを通じて登板を打診したのは試合開始約５時間前の現地午後２時頃だったというが、大谷は快諾した。

チームは３連敗中。前日４日（同５日）には地区優勝マジックも消滅した。指揮官は「翔平は我々を助けたいと思っていて、私は本当に尊敬している。普通、先発投手は数日後に登板するためのルーチンがある。それを急に変えるというのは、チームが必要としていることを理解している証拠だ。だから私は選手たちが彼（大谷）に応えてくれると期待している」と打線の援護を願った。