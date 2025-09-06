今日6日は広く台風一過の晴天となり、厳しい残暑が戻るでしょう。東京都心は33℃と昨日5日より6℃も高くなりそうです。名古屋市や大阪市など東海や近畿では猛暑日が続出するでしょう。熱中症に警戒が必要です。

今日6日は台風一過の晴天 厳しい残暑が戻る

今日6日は広く台風一過の晴天となるでしょう。日差しが照り付けて、厳しい残暑が戻りそうです。



最高気温は、仙台市では29℃と昨日5日より4℃高くなるでしょう。東京都心は33℃と昨日5日より6℃も高く、厳しい暑さとなりそうです。名古屋市では36℃、大阪市では35℃と東海や近畿では猛暑日となる所が多いでしょう。広島市や高知市、福岡市は34℃と平年を上回る暑さが続きそうです。





移動性の高気圧に覆われるため、湿度は低めで比較的カラッとした暑さですが、前日より気温が上がる所が多いため、熱中症に警戒が必要です。

熱中症警戒アラート11県に発表

熱中症警戒アラートは11県(徳島県、愛媛県、高知県、山口県、福岡県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(奄美地方を除く)、沖縄県(沖縄本島地方・八重山地方)に発表されています。



また、熱中症警戒アラートが発表されていない地域でも上の図で赤色で示されるエリアは暑さ指数(予測値)が31以上と熱中症リスクが高い地域です。熱中症に警戒が必要です。

来週前半まで厳しい残暑続く

7日(日)も本州付近は晴れて、厳しい残暑となるでしょう。最高気温は仙台市で33℃と真夏日となりそうです。東京都心は34℃と猛暑日に迫る暑さでしょう。名古屋市や大阪市、福岡市は35℃以上と猛暑日となりそうです。お出かけ日和になりますが、熱中症対策が必要です。



8日(月)と9日(火)も平年を上回る厳しい残暑の所が多いでしょう。ただ、10日(水)以降は秋雨前線の影響で、広く曇りや雨となり、最高気温は平年並みの所が多くなりそうです。東京都心は11日(木)と12日(金)は最高気温が30℃に届かなくなる見込みです。



今年もまだまだ厳しい残暑の日が多くなりますが、季節はゆっくりながらも少しずつ進んでいきそうです。