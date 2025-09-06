四国地方の4つの県の位置がわかりますか？医師が教える「すごい地図記憶法」

年をとるにつれ、物忘れが激しくなってきた……。そんな人にオススメなのが、「地図記憶法」というトレーニングだ。著書に『70歳からの老けないボケない記憶術』がある精神科医の和田秀樹氏によれば、前頭葉を刺激することで記憶力を維持し、認知症を遠ざける効果があるという。脳の萎縮が始まる40代から始めたいこのトレーニングについて、和田氏に解説してもらった。

地図を簡略化して記憶する方法

これだけ国際化が進んだ世の中であっても、海外の主要都市が地球上のどの位置にあるのか、正確に把握できている人は案外少ないのではないでしょうか。

地名は聞いたことがあるけれど、東アジアだ北欧だくらいしか見当がつかない場所のほうが多いかもしれませんね。

実際に海外との取引がないと、そこまで知る必要はないのでしょうが、場所を覚えておくと、ニュースでその地名を聞いたとき思わず関心が向くもの。そこからどんどん知識が広がり、役に立つことがあるかもしれません。

とはいえ、地図を記憶するとなると、ビジュアル要素がほとんどなだけになかなか暗記は困難です。そこで、地図を簡略化し、その中に思い出すためのきっかけをつくって記憶しやすくするのが「地図記憶法」です。

四国の県の位置を覚えてみよう

地図記憶法で主に使うのは、円とその中心を通る十字です。とくにコンパスや円定規を使う必要はなく手書きでOKです。書けたら、記憶したい地域の地図を持ってきます。今回は試しに四国地方を覚えるとしましょう。

いま、円は上図のように十字によって4つのブロックに分かれています。四国は右上が香川、左上が愛媛、右下が徳島、左下が高知なので、その位置に地名を書き入れます。

さらにそのあと、新たに十字円を書き、書き入れた答えを見ないで4つの県の位置が書き入れられるかを試してみます。

もし思い出せない県があったら、「右下が徳島県」のように声に出して正確に覚えるようにしましょう。

最終的には世界地図の制覇を

四国はとてもわかりやすい例でしたが、どの地域も十字円を使って応用できます。

たとえば、近畿地方を覚えるとしましょう。まず十字円を書き、中心となる府県を決めます。地域のだいたい真ん中にあり、中心に置いて自分がわかりやすい府県にします。

これを大阪にした場合、十字の中心を大阪とし、○で囲みます。地図を見て、他の府県の位置にも○を書き入れます。それらが十字に対してどこに何個あるかを確認して覚えていきます。

そして、また新たに十字円と中心の大阪に○を書き、答えを見ないでそれぞれどこにどの府県があったかを○で書いていって、覚えられているかを確認。出てこなければまた覚えるといった具合です。

いろいろな地域でやってみて、最終的には世界地図の制覇をめざすのもいいかもしれません。

