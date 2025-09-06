日産が新「商用ワンボックス」発売！ 超タフな“斬新ブラック顔”＆ワイド感すごい「フェンダー」採用！ アウトドアに映える「ゴツゴツ仕様」キャラバン新設定の“SOTOASOBI”とは！
日産「キャラバン」は、広々とした大きな荷室が特徴のワンボックスバンです。
そのため商用はもちろん、キャンプや車中泊といったアウトドア用途においても活用されています。
【画像】超カッコいい！ これが日産の「新・商用ワンボックス」です！（68枚）
そんなキャラバンに2025年8月25日、よりアウトドアシーンでの利用に特化した専用パッケージが登場しました。
キャラバンは日産が1973年から販売しているキャブオーバー型の商用バンで、大きな荷室を確保しているのが特徴。
同カテゴリにおいて、トヨタの「ハイエース」と双璧を成す人気モデルです。
現在展開している5代目は2012年に登場し、マイナーチェンジを繰り返しながら着実に進化を続けています。
そんなキャラバンに2025年8月25日、新たなアクセサリーパッケージが発売。
それが「SOTOASOBIパッケージ」で、キャラバンのアウトドアイメージをより高めるカスタマイズを施す内容となっています。
これはもともとは「東京オートサロン2025」でミドルサイズSUV「X-TRAIL」用に出展されたパッケージでしたが、あまりに反響が大きかったことから、日産はまずキャラバンに設定する形で市販化を実現しました。
そんなSOTOASOBIパッケージでは、名前のとおりタフで外遊びに向けたカスタムが特徴。
まずフロントマスクに装着する「プロテクションシールド」は、日産が独自開発したプロテクションラッピングを用いることで、撥水・防汚・耐候機能を持ち合わせています。
また、このプロテクションシールドのカラーリングをマット調サテンブラックとし、飛び石などからボディを守りつつフロントマスクの雰囲気を引き締める効果を発揮。
車体側面には、タフブラック仕様の「専用フェンダーガーニッシュ」を追加します。
このJAOS製のフェンダーガーニッシュは耐衝撃性にも優れており、オフロード走行時の安心感を高めるだけでなく、アウトドアモデルならではの“武骨さ”も演出してくれるアイテムです。
またフロントドアには、SOTOASOBIパッケージの世界観を象徴した「小型エンブレム」も装着。特別な世界観とオーナーの個性を発揮します。
そのほか、SOTOASOBIパッケージの魅力を増幅するアイテムとして、オートバックスセブンが展開しているガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER」のアウトドアグッズも同時に展開。
より“外遊び”を充実させたいオーナーには見逃せないアイテムといえるでしょう。
このSOTOASOBIパッケージの価格は、アラウンドビューモニター付き車両の場合は19万8155円、アラウンドビューモニターの無い車両だと19万5955円となります。